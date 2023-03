Por Fernando S. Palenzuela |

'Supervivientes 2023' lleva tan solo unas semanas en emisión y ya se ha caracterizado por el número de protocolos de abandono que han tenido que iniciar para evitar que los concursantes se marcharan. Una dolencia en el codo ha sido la responsable de que Gema Aldón estuviera a punto de seguir los pasos de Patricia Donoso.

Ion Aramendi conectaba con ella en 'Supervivientes: Conexión Honduras' durante la noche del 26 de marzo. La concursante no paraba de llorar y asegurar que se quería volver a España. "Me acuerdo muchísimo en estos tres días de las palabras que me dijo mi madre, que eran: 'si en mi mano estuviera hacer algo para que tú no fueras, lo haría'". Ante esta mención a Ana María Aldón, el presentador le daba paso para que tratara de convencerla para quedarse.

Ana María Aldón en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

"Lo primero que te voy a decir es pedirte perdón por todas las veces que no confié en ti, que me has dejado a la altura del betún. Eres lo más importante que tengo en mi vida, tú, tu hermano y tu hija. Perdóname por todas las veces que te hice sentir que no podías llegar porque lo estás demostrando y de qué manera. El listón te lo dejé muy alto, pero tú estás creciendo por encima de mí", afirmaba la finalista de la edición de 2020.

"Tu hija te está esperando para comerse los peces que tú pescas, para tu hermano eres ya la campeona, pero todos los días le tengo que poner vídeos nuevos tuyos. Todas tus preocupaciones están bajo control", la animaba Aldón, mientras su hija no paraba de sollozar. "Abandonar el concurso no es una opción porque eso te va a frustrar tus sueños".

El mensaje de Ion Aramendi

Una vez que Gema Aldón ya se había convencido de que quería continuar concursando en el reality de Bulldog TV, Ion Aramendi le aclaró un par de aspectos relativos a su dureza a la hora de dirigirse a ella. "Para mí sería una decepción que abandonaras cuando eres una concursante absolutamente brillante y de 10 [...] y lo más importante: si tienes un problema médico, sométete al tratamiento que el equipo médico te diga", explicaba, después de comentarle a toda la audiencia que ella no había querido someterse al tratamiento en un primer momento y que, después de finalmente aceptar, tendría que esperar a que funcionara.