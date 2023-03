Por Franc Recio Martínez |

Si por algo se caracterizan los realities de Telecinco es por la tensión que surge entre sus concursantes. La actual edición de 'Supervivientes' no iba a ser menos y en los últimos días ya se han dejado ver algunas broncas entre los famosos que están en Honduras. Dos de sus participantes más controvertidas, Adara Molinero y Arelys Ramos, se han enfrentado en un cara a cara con la comida como tema de discusión.

En la entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' de este domingo 26 de marzo se han mostrado las imágenes de la discusión entra ambas. Tal y como se apreciaba en las imágenes emitidas por el formato, Adara estallaba contra la madre de Yulen Pereira porque, según ella, le había tocado su parte de comida. Arelys, encargada de cocinar, había decidido preparar menos cantidad de los 50 gramos diarios que le corresponde a cada concursante.

Arelys

En el vídeo del momento se aprecia a la ganadora de 'Gran Hermano VIP' estallar ante todos sus compañeros: "¡Te estoy hablando! Llevas dos días tocándome los huevos. No me toquéis mi ración de arroz", expresaba muy enfadada. Mientras, Arelys intentaba defenderse como podía: "Entre todos dijimos que se había rebajado porque como teníamos pescados y cangrejos, íbamos a echar menos", comentaba como justificación.

Tensión en el ambiente

Adara no podía contenerse y decidía entonces alejarse del grupo camino de la playa sin evitar desahogarse a gritos para que todos los compañeros de reality la escucharan. "Vas de Virgen María y tienes el demonio dentro, payasa", le soltaba evidenciadlo su gran cabreo. Esta no es la primera vez que ocurre un enfrentamiento entre ambas. Hace unos días la comida volvía a ser el foco de la polémica y se saldaba con un nuevo ataque de Molinero: "No me vuelvas a mirar de esa manera. Me calienta mucho. No me mires con ese desprecio", expresó entonces en una conversación también llena de tensión.