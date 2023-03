Por Fernando S. Palenzuela |

Después de varias semanas de concurso, 'Supervivientes 2023' ha vivido su primera expulsión. Hasta ahora, habíamos visto cómo algunos concursantes acababan en el destierro tras perder en el televoto frente a sus compañeros. Sin embargo, todavía tenían una última oportunidad para lograr seguir en el reality show. Después de que el público eligiera quién quería que abandonara Honduras, Ion Aramendi fue el encargado de comunicar la noticia en 'Conexión Honduras'.

Jaime Nava, Artùr Dainese y Sergio Garrido se jugaban la permanencia en 'Supervivientes' desde la Playa de los olvidados. El primer salvado fue el modelo, quien logró el mayor apoyo del televoto. Entre los dos restantes, finalmente la audiencia decidió que el paparazzi se volviera a España y pusiera fin a su aventura. Tras escuchar su nombre, el también colaborador de 'Fiesta' se abrazaba a sus compañeros.

Sergio Garrido en 'Supervivientes 2023'

"Me he reído, he llorado, me he cortado la mano, me han picado 8544 mosquitos, he conocido gente maravillosa... Estos dos se merecen estar aquí porque son dos supervivientes. Yo me voy con la cabeza muy alta, tengo muchas ganas de ver a mi familia, a mis niños", pronunciaba visiblemente emocionado. Tras estas palabras, el público de plató rompía en una ovación.

Su paso por el concurso

Aunque tan solo ha estado unas semanas en 'Supervivientes', Sergio Garrido se encontraba muy contento con la experiencia que había vivido y con cómo se había superado. El fotógrafo mostraba su cuerpo lleno de picaduras y lamentaba no haber podido conocer más a algunos de sus compañeros. "Me llevo una experiencia brutal. Se me ha hecho un pelín grande porque yo no sabía que esto iba a ser tan duro", comentaba.