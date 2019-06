Gema López se estrena como presentadora de 'Sálvame'

'Sálvame' es posiblemente el programa de televisión que más presentadores tiene. No son pocos los profesionales que han relevado a Jorge Javier Vázquez a lo largo de estos diez años de trayectoria del formato y prueba de ello es lo que ha pasado en la tarde de este miércoles 26 de junio cuando una de las colaboradoras estrella del formato se ha estrenado también en este puesto. En esta ocasión ha sido la periodista Gema López la encargada de conducir el programa de La Fábrica de la Tele durante unos minutos en los que Jorge Javier Vázquez se ha tenido que desplazar a la ciudad de Madrid para cumplir una surrealista misión.

Gema López

Una tarde más, el tema estrella ha sido la boda de Belén Esteban. Aunque la Princesa del Pueblo lleva ya varios días casada, llevamos varios días en los que no hemos dejado de descubrir cosas que sucedieron en el multitudinario evento. Desde confusiones tan surrealistas como la de María Patiño con Paquita Salas, hasta la pérdida de los tacones de Laura Fa o incluso la existencia de un bolígrafo-espía con el que se grabaron escenas del interior de la boda. En definitiva, la boda sigue dando mucho contenido y prueba de ello es que Belén ha sido la protagonista de la portada de la revista ¡Hola! luciendo así el vestido, que hasta ahora no había sido revelado.

La razón de la ausencia de López

Pues bien, los responsables de 'Sálvame' han sabido que la revista se ha agotado en infinidad de kioskos de toda España y por ello, Jorge Javier Vázquez ha querido comprobar de primera mano la reacción del público del magacín. Por ello se ha desplazado en un coche de producción al centro de Madrid, exactamente a un kiosko de Puerta de Alcalá para hablar con el responsable del mismo y con gente que estuviese allí presente y que pudiese dar su opinión sobre esta comentada exclusiva, que ha centrado hoy la actualidad de la prensa rosa. Este viaje le ha obligado a ausentarse del plató, siendo entonces cuando López ha cogido las riendas.

Gema López, presentadora tras su enfrentamiento con JJ

La periodista se ha hecho con las riendas del programa sin problema alguno, evidenciando así su profesionalidad y sus tablas sobre un plató de televisión. Minutos después de hacerse cargo del magacín, Vázquez ha vuelto a los estudios de Mediaset y se ha reincorporado. Ha sido entonces cuando él y Gema han bromeado con el hecho que tras el broncón que ambos protagonizaron días atrás, ahora ella se ha convertido en presentadora. Cabe recordar que dos días atrás, ella se quejaba que no podían existir favoritismos en 'Supervivientes' ya que "todos van a por el mismo premio y a todos les pican los mismos mosquitos", algo que le rebatía el catalán afirmando que "yo me niego a que digas eso. Como compañera te tengo respeto, pero ahora mismo no te tengo ninguno". Esta frase fue determinante para que la presentadora dejase totalmente indignada el plató del espacio.