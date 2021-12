La noche del domingo 26 de diciembre, Telecinco emitió 'Secret Story: La noche de los finalistas' tras poner punto final a la edición con la victoria de Luca Onestini. Jordi González pudo charlar entonces con los cinco finalistas del reality, comenzando por Luis Rollán y los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, que sorprendieron con su respuesta a las primeras críticas a su concurso, concretamente, las lanzadas por parte de Kiko Jiménez.

Jesús Oviedo y Kiko Jiménez en la gala de los finalistas de 'Secret Story'

"Advierto que no todos aquí son fans. Por ejemplo, Kiko me ha dicho antes que no le ha gustado vuestro juego", comunicó González al dúo de concursantes, cediendo así la palabra al colaborador, quien reafirmó su declaración. "Que lleguéis a la final no quiere decir que os lo merezcáis. Mi opinión: habéis sido muy falsos, muy hipócritas y siempre habéis querido quedar bien con todo el mundo para no tener enemigos, para llevar vuestra línea de cantantes que vienen a promocionarse", declaró Jiménez, sin tapujos, tras lo cual añadió con sarcasmo que era "todo muy bonito y muy bien, pero estáis en un reality de convivencia y hay dieciséis personas más".

"No cabe en ninguna cabeza que no haya roces. Si hay alguien te que te cae mal y vas y se lo dices, no importa, no va a manchar vuestra imagen. Esa es mi impresión", recalcó el colaborador, ante lo que el presentador apuntó que "quizás por el hecho de llevarse tan bien con todo el mundo, han llegado tan lejos". "Puede ser, porque así te libras de muchas nominaciones. Es una forma de llegar lejos, pero no quiere decir que te merezcas ser finalista", concedió Jiménez, quien reiteró que "yo creo que no se lo merecen, que hay otros que se lo merecen mucho más. Es mi opinión". "¿Vosotros sois así en la vida real, sois así de falsos?", planteó entonces el colaborador. "Soy peor. Al final, tienes que guardar un poco la compostura. Es verdad que mi hermano y yo, quien nos conozca en la vida real, siempre estamos de risas", respondía entonces Daniel, con humor.

Los Gemeliers vienen bien fuertes contra Kiko Jiménez #SecretFinalistas pic.twitter.com/7OAS95qtG8 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 26, 2021

"Has venido a un reality de convivencia"

"Eso lo he escuchado miles de veces. Pero hay que ser consciente de que estamos en un programa de televisión en el que, o te muestras tal y como eres y hay chicha para comentarlo, o imagínate una casa con dieciséis gemelos...", replicó Jiménez. González cedió entonces la palabra a los gemelos, momento en el que Jesús manifestó que "la verdad es que me importa una mierda lo que diga este señor, sinceramente. Lo siento". Lejos de tomarse a mal dicha réplica, el aludido lanzó unas contundentes palabras: "es una pena que le importe una mierda mi opinión, porque mucha gente que te ve y no te ha votado, de esa gente también te importa una mierda su opinión". "Entonces, te quedas en tu casa componiendo y te patrocinas por otro medio, porque has venido a un reality de convivencia, no a un talent show", recomendó Jiménez.