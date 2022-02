'Lo de Évole' dedicó su entrega del 27 de febrero a repasar las sombras de Gervasio Deferr, uno de los gimnastas más importantes de España. El exdeportista reveló sus adicciones en una entrevista en la que dejaba presenciar un aspecto físico que no tenía nada que ver con cómo se encontraba cuando estaba en lo más alto de su carrera. Además, también explicó en qué estado se encontraba durante su participación en 'Splash! Famosos al agua'.

En 2013, dos años después de retirarse de las competiciones de gimnasia, Deferr formó parte del casting del concurso de saltos. Jordi Évole ha repasado con él estas imágenes en donde no se apreciaba que estuviera pasando por un mal momento. Sin embargo, el olímpico ha relatado toda la verdad tras su paso por el concurso. "Me veo fatal físicamente. No estoy tan mal, pero claro, nada que ver con lo que había sido".

Gervasio Deferr en 'Lo de Évole'

Gervasio Deferr ganó la competición con un 43,88% de los votos, superando así a Juan José Ballesta, quien obtuvo la segunda posición. "Ahí, lo único que me dio fue sentir otra vez volver a ganar", confesaba al mirar las imágenes sobre su triunfo. "En realidad ahí también estaba bastante intoxicado. De ahí salía y me pillaba cuatro latas y me iba al hotel a beberme las cuatro latas y a dormir. No lo disfruté nada".

El exgimnasta aseguró que aceptó concursar en el talent show únicamente por dinero, ya que sabía que no tenía competencia con el resto de famosos. "Me llamaron y les dije: 'yo voy a ganar, ¿eh? Ya podéis preparar el cheque. ¿50.000 (euros)? Claro que voy a ganar. ¿Qué os pensáis? Voy a saltar con Falete. ¿Cómo no voy a ganar?'", explicaba, afirmando que a ese nivel era muy fácil para él hacerse con el premio. "Me sentía fatal. Estaba haciendo un show de todo luces y alegrías cuando mi vida era otra cosa".

Así consiguió su oro en Atenas 2004

Gervasio Deferr no tuvo ningún reparo en contar con sinceridad cómo su vida se marcó por una espiral de autodestrucción por su adicción al alcohol y a otras sustancias, tal y como él confesó, asegurando que al ingresar en una clínica de desintoxicación en 2017 le explicaron que era politoxicómano. "No me acuerdo cómo me fui a dormir", contaba sobre la noche previa a ganar el oro olímpico en Atenas 2004. El exdeportista, que estaba enfadado por haber vuelto a fallar el ejercicio de suelo, se marchó a beber cerveza con su compañero de equipo, con el que acabó montándose una fiesta: "Sabía perder, pero gestionaba mal la derrota".

"Tendría cinco medallas olímpicas seguro e igual podría haber sido mucho mejor gimnasta", respondía Deferr con rotundidad a la pregunta de Évole sobre cómo sería su vida sin haber sufrido problemas de adicción. "Tengo claro que es culpa mía. Hice todo lo posible por ser el mejor gimnasta, pero también hice lo posible por no serlo", confesaba en un ejercicio de autocrítica.