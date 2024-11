Por Pablo Fernández Pérez |

Hay determinados programas de 'El hormiguero' que no pasan desapercibidos e invitados que suelen crear más impacto y polémica en redes que otros. Estos son, especialmente, los políticos. Cuando los dirigentes visitan el programa de Pablo Motos suelen dejar comentarios, opiniones o confesiones que, normalmente, llaman bastante la atención. Este ha sido el caso de José Luis Martínez Almeida, que se sentó en el programa de Motos el martes 19 de noviembre y contó algo realmente llamativo.

José Luis Martínez Almeida en 'El hormiguero'

Después de la entrevista,, que, en este caso, fueron preguntas parodiando una rueda de prensa. La polémica llegaba cuando una de las hormigas cuestionaba:. En este momento,

"Es una tontería", introducía Almeida. "En casa no tenemos mucho espacio, entonces, tenemos un tendedero de esos que colocamos en medio de la cocina. A Teresa no le gusta demasiado, ni a mí. Total, que el otro día dije: 'Voy a quitarlo y que se lleve la sorpresa cuando llegue a casa de que no tenemos la ropa tendida'. Entonces la quité". Trancas ironizaba: "Si es que es increíble...", a lo que Almeida contestaba: "Lo romántico puede ser enviar flores, regalar un libro o hacer cosas que ella nunca esperaría que tú hicieras".

Aquí está Almeida, llegado de 1950: quitar el tendedero de la cocina es un detalle "romántico" porque "ella nunca esperaría que lo hicieras". Imagino que en su cabeza sonaba espectacular. #AlmeidaEH pic.twitter.com/gTV0dyOEQJ — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) November 19, 2024

El cierre de la romántica historia

Sorprendido, el político contó la reacción que tuvo su mujer ante este acto "tan caritativo" de su esposo: "Hasta tal punto no esperaba que lo hiciera, que su reacción fue: '¿Te sientes culpable por algo?'. ¡Pero cómo que me siento culpable! ¡Lo he hecho pensando en ti!". Tras esto, el alcalde concluía: "En esto del matrimonio se aprende todos los días algo". Sin duda, la concepción de lo que es romántico por parte de Almeida es cuestionable, pero, a juzgar por lo que destapó, no tanto como sus actitudes en su casa.