Tras casi dos meses de concurso, 'GH Dúo 3' alcanzó su semifinal la noche del jueves 27 de febrero, con seis últimos finalistas como protagonistas, tras la expulsión de Álex Ghita en la última gala de 'GH Dúo: Límite 48 horas', dos días antes. Se iniciaba entonces una votación en positivo para elegir al ganador de la edición, en una carrera de la que cayeron dos concursantes más en la semifinal: José María Almoguera y Romina Malaspina.

Romina, Óscar, Maica, Marieta, Sergio y José María en la semifinal de 'GH Dúo 3'

Antes de las despedidas de ambos concursantes, María Sánchez , quienes les mostraron su apoyo después de que descubrieran cómo iba la votación en el arranque de la semifinal: el primero de ellos contaba con el 30% del apoyo de la audiencia, seguido por el 27%, el 23%, el 10%, el 9% y

Carlos Sobera comunicó la marcha de Almoguera tras dejarlo en la cuerda floja con Óscar Landa y Maica Benedicto. "Me lo imaginaba, realmente. Al final en positivo yo no creo que tenga tanta gente fanática, por así decirlo", manifestó el expulsado, tras lo cual confesó que "me ha dolido un poco que fuera un 1%, pero así es el juego". "He llegado más lejos de lo que jamás hubiera esperado, he conocido gente maravillosa y con eso me quedo. Estoy encantado de haber estado aquí y me voy con la cabeza bien alta al haber demostrado quién soy, mis valores", añadió Almoguera, mientras se mostraba la reacción de su madre, Carmen Borrego, en pantalla.

Solo cuatro finalistas

La marcha de Almoguera animó en un principio a María a abandonar la casa, en lugar de quedarse junto a Frigenti como se había anunciado en un principio, para que ambos ejercieran desde allí de "jefes de campaña" de los dos bandos que se habían generado en la casa, durante los últimos días de convivencia. No obstante, la exconcursante terminó cambiando de opinión: "Ante todo pedir disculpas, porque no me esperaba que José fuera expulsado y me quería ir con él. Pero también estaba fallando a mi palabra con el programa y dejaba tirados a mis compañeros".

Con un duelo mucho más ajustado entre los dos candidatos a ser el segundo expulsado de la semifinal, la organización inició una cuenta atrás, tiempo que aprovecharon para recibir a Almoguera en plató, donde se reencontró con Borrego. Finalmente, la cita concluyó con la expulsión de Romina, quien recibió los cariñosos abrazos de los cuatro últimos compañeros que quedaban en la casa: Óscar, Maica, Sergio Aguilera y Marieta Díaz. "No pasa nada, siento que gané. Estoy muy feliz y agradecida de haber llegado hasta acá. Un pedazo de mi corazón se queda en España para siempre, así que gracias a toda la audiencia", dedicó la argentina.