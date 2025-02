'Gh Dúo 3' expulsa a Álex Ghita antes de la semifinal y completa su lista de finalistas

Por Beatriz Prieto | |

Después de que Ion Aramendi anunciara la fecha de la final de 'GH Dúo 3', al igual que las últimas galas de la edición, el presentador dio paso a un último 'GH Dúo: Límite 48 horas' en el que una nueva expulsión se disputaba entre Álex Ghita, Marieta Díaz y Romina Malaspina, al ser los últimos nominados de la edición. Con Marieta fuera de peligro desde el debate del domingo, el "enfrentamiento" en manos del público concluyó con la marcha de Álex, ahora definitiva tras su repesca a principios de febrero.

Álex y Romina protagonizaron así una votación que nada tenía de reñida: los votos de la audiencia marcaron a, frente al 30% de su rival. "El público prefiere asegurarse que gana alguien o del bando A o del bando B", apostó el rumano, a la hora de considerar su posible expulsión, dado queformados en la casa de Guadalix de la Sierra.

El concursante llegó incluso a chocar con la mayoría de sus compañeros antes de poner rumbo a la sala de expulsión, donde también acabó discutiendo con Romina antes de conocer la decisión de la audiencia, que puso fin a su concurso por segunda vez. "Estoy bien, me lo esperaba. La audiencia ha elegido a estos finalistas, les deseo lo mejor y que tiren el concurso para delante", manifestó el expulsado, quien añadió que "el hecho de irme, me duele, pero es un concurso y ya está, el porcentaje me da igual".

La emoción de los finalistas

Con Álex fuera de la ecuación y Sergio y Maica como únicos conocedores de que eran finalistas, 'GH Dúo' también dedicó la gala a comunicar la buena nueva al resto de concursantes. José María Almoguera fue el primero en descubrirlo, de boca de su madre, Carmen Borrego. "Muchas gracias a todos, no me lo esperaba. Pensaba que esto iba a ser un viaje corto, me sorprende ser finalista", manifestó el madrileño. Menos personal pero igual de importante fue el anuncio para Óscar Landa, quien dio las "gracias a la gente que, a pesar de verme durante tantos días, quiere que siga aquí, estoy muy emocionado".

Las lágrimas se apoderaron de Marieta cuando la Reina mayor de las fiestas de Elche, le trasladó que era finalista: "Es un honor, muchísimas gracias. Estoy orgullosa de mi ciudad. Soy finalista de 'Gran Hermano', qué fuerte". Por último, se encontraba la propia Romina, quien supo de boca de su madre que completaba la lista de finalistas. Seis concursantes cuya emoción se desbordó al escuchar los alegatos de sus seres queridos y compañeros, después de que la organización iniciara la votación en positivo para coronar a un ganador. Esta se repartió en un 33%, un 28%, un 17%, dos 10% y un 2% en los primeros minutos, con una doble expulsión marcada para la semifinal de este mismo jueves 27 de febrero.