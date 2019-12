'GH VIP 7': Estela será la duodécima expulsada, según los usuarios de FormulaTV

En la Gala 14 de 'GH VIP 7' se vivirá la última expulsión de la edición antes de la final, donde la victoria será para una mujer, pues todos los hombres de la casa de Guadalix ya han sido eliminados del concurso. Según los usuarios de FormulaTV, será Estela Grande la que abandone el reality, quedándose a las puertas de la final. La mujer de Diego Matamoros acumula el 61% de los votos, lejos del 39% de Adara, a la que muchos ya ven como ganadora de la edición.

Estela será la última expulsada, según los usuarios de FormulaTV

En 'GH VIP: límite 48 horas', Carlos Sobera anunció que Mila Ximénez era la menos votada por los espectadores para abandonar la casa, por lo que se convertía en finalista junto a Alba Carrillo y Noemí Salazar. Un programa que estuvo lleno de sorpresas para una de las nominadas, Estela, que recibió la visita de su marido, Diego Matamoros, que sembró dudas en la concursante sobre su relación de amistad con Kiko Jiménez. "Se reían de nosotros, de lo que estabas contando. Esos dos sinvergüenzas. Ese que se ha sentado aquí", dijo Diego haciendo referencia a Kiko y a Sofía Suescun.

Estela también descubrió que su marido había ido a 'Sábado deluxe' para explicar sus sentimientos al ver las imágenes en las que Kiko y su mujer parecían algo más que amigos. Adara y Alba intentaron tranquilizar a la modelo y fue entonces cuando Carrillo preguntó a Adara: "¿Entonces a ti no te importaría que Hugo fuese al 'Deluxe'?". Molinero afirmó muy convencida que "Hugo no va a ir al 'Deluxe', no es una amenaza, es porque sé que no va a ir, él no es así". Pero la madrileña se equivoca, ya que Hugo sí que visitó el programa presentado por Jorge Javier Vázquez para contar cómo estaba viviendo el acercamiento entre Adara y Gianmarco.

Hugo Sierra va a Guadalix

Adara podrá descubrir esta noche, en la gala 14, que su pareja sí que asistió a 'Sábado Deluxe' para hablar de su relación. Esta información se la podrá hacer llegar él mismo, ya que Hugo acudirá a la casa de 'GH VIP 7' para aclarar su situación con Adara, a la que ha demandado para lograr la custodia del hijo que tienen en común en caso de separación.