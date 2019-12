Hugo Sierra y Adara Molinero se reencuentran en la casa 'GH VIP 7' en la Gala 14

*En elaboración

Adara Molinero ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la séptima edición de 'GH VIP'. Es imposible hablar del reality show producido por Zeppelin y no tener presente la gran historia que esta ha protagonizado en los últimos meses. Y es que poco podíamos imaginar cuando Molinero entró a la casa de Guadalix de la Sierra que iba a confesar no estar enamorada de Hugo Sierra, el padre de su hijo, y que iba a terminar acercándose a Gianmarco Onestini. Los giros en su historia y las sorpresas han sido constantes durante todo su paso por el espacio, pero está claro que la historia no ha terminado por ahora y es que uno de los momentos más decisivos y esperados se vivirá precisamente en la gala 14 que Telecinco emite este jueves 5 de diciembre en prime time.