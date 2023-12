Por Beatriz Prieto |

'GH VIP 8' emitió su duodécima gala en directo en Telecinco, el jueves 30 de noviembre, con Jessica Bueno y Pilar Llori como protagonistas de la nominación, tras la salvación de Laura Bozzo. Un duelo entre dos claros bandos que se resolvió con la expulsión de Bueno con el 54% de los votos en contra.

Jessica Bueno y Pilar Llori, antes de conocer la expulsión de la sevillana de 'GH VIP 8'

, incluso después del cara a cara que vivieron las dos nominadas. "Puede ser cualquiera", opinó Bueno. "Yo ya tuve anteriormente un porcentaje del 50%, así que pienso que soy yo", valoró Llori, sobre la posibilidad de ser de nuevo expulsada, después de. Antes de dar a conocer la decisión de la audiencia, el programa reunió a solas a ambas nominadas, con el fin de que vivieran un último cara a cara en el que

"Yo con amigos míos no tengo esos acercamientos tan amorosos", manifestó Llori, mientras que Bueno defendió que "simplemente estoy viviendo y actuando como siento con Luis", alguien a quien definió como una persona "que influye tanto en mi felicidad". Asimismo, la sevillana aseguró que "yo he decidido que somos amigos", tras lo cual recordó que "tengo una persona fuera que para mí es muy importante y no podría faltarle el respeto". "Aquí vivo en una burbuja y no sé nada de la vida de fuera. Aquí solo sé que le necesito", añadió la concursante, sobre su paisano, antes de que Llori le pidiera perdón "por si alguna vez he tenido una mala palabra hacia ti. El que me debía algo era él y no tú".

Con el conflicto resuelto, Marta Flich procedió a anunciar a la expulsada de la semana, que resultó ser Bueno, para sorpresa de la propia Llori. "Estoy tranquila porque no he podido hacer más de lo que he hecho", confesó la sevillana, quien había empezado a preocuparse "de más, porque necesitaba ver y hablar con personas importantes para mí".

El programa procedió entonces a comunicar su expulsión a Luitingo, el cual se derrumbó al momento antes de reunirse con Bueno por última vez. "No voy a aguantar. Yo quiero estar contigo", declaró el sevillano, a quien su paisana animó a seguir en el reality a pesar de su ausencia, antes de abandonar definitivamente la casa de Guadalix de la Sierra. Mientras, Llori celebró por todo lo alto su regreso con algunos de sus compañeros, entre los cuales Laura Bozzo y Michael Terlizzi apenas pudieron disimular su sorpresa.