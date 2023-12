'GH VIP 8' suspende las nominaciones tras descubrir la trampa de Laura Bozzo

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras la expulsión de Jessica Bueno, 'GH VIP' se acerca a su recta final teniendo tan solo a 7 concursantes que aspiran a alzarse con el premio. Por eso, la organización del programa decidió someterles a una subasta en la que podían conseguir un puesto en la final, lo que llevó a Laura Bozzo a gastarse 50.000 euros del bote final dejándolo en 3.100 euros. Una vez terminada la subasta, dieron comienzo las nominaciones y quedaron en la palestra Pilar Llori, Luitingo y Michael Terlizzi.

Los concursantes de 'GH VIP 8' en la puja

Sin embargo, Laura Bozzo le ha desvelado a Carmen Alcayde : "Yo vi cuando Pilar puso los 20.000 euros y yo lo puse igual". De hecho, Naomi Asensi y Luitingo, en el momento,para conseguir igualar la cantidad de la madrileña.

Aparentemente por esta razón, el reality de Mediaset España ha comunicado en sus redes sociales que suspende las nominaciones y la votación de la audiencia. Además, en esta publicación, el concurso de Telecinco ha confirmado que dará todos los detalles en 'GH VIP: El debate' con Ion Aramendi. Por otro lado, se ha mostrado a la presentadora peruana en el confesionario dando las razones de por qué ha hecho trampas: "Yo no voy a permitir que esta niña sea finalista. No es justo, yo me he matado".

El debate se queda sin salvación

Habitualmente, el formato de Telecinco suele dedicar el debate del domingo para celebrar la salvación del primer o de los primeros nominados. Sin embargo, el domingo 3 de diciembre, 'GH VIP: El debate' deberá dedicar sus minutos en la parrilla a otro tipo de contenidos tras la cancelación de las nominaciones. Una de las protagonistas será Jessica Bueno, quien dará su primera entrevista después de su expulsión, exceptuando la que tuvo con Marta Flich en la gala del jueves nada más salir de Guadalix.