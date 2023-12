Por Beatriz Prieto |

La octava edición de 'GH VIP' alcanzó su duodécima cita semanal con Marta Flich la noche del jueves 30 de noviembre, en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Jessica Bueno tras su duelo contra Pilar Llori. Asimismo, el programa puso sobre la mesa una jugosa puja por la primera plaza en la final, que se llevó Laura Bozzo, tras lo cual se llevaron a cabo unas nuevas nominaciones, por primera vez en positivo, que dejaron en la cuerda floja a Pilar Llori, Luitingo y Michael Terlizzi.

Los concursantes de 'GH VIP 8' durante la puja por el pase a la final

"El precio de la primera plaza de la final lo decidiréis vosotros de manera individual y secreta. Ese dinero saldrá del premio final", explicó Flich, antes de las nominaciones. Para ello, cada uno de los concursantes recibió una pizarra en la que Albert Infante fue el primero en anunciar su cantidad, cero, puesto que "estar en la final depende del público". Un pensamiento que compartieron Terlizzi, Carmen Alcayde Naomi Asensi , mientras que

"Pagas porque has visto que se ha salvado Pilar y has quedado a la altura del betún", la acusó Asensi, en medio del descontento general, puesto que la peruana había apoyado abiertamente a Bueno, la cual había perdido. No obstante, la puja no había terminado, puesto que faltaban Luitingo y la propia Llori: el sevillano solo pujó por un euro y la madrileña sorprendió al empatar con Bozzo. Por esa razón, el programa realizó una puja abierta entre Llori y la peruana, quien fue aumentando las cantidades de forma notable, mientras la primera se limitaba a sumar, en general, un euro. No obstante, cuando Bozzo se vino arriba y pujó directamente 50.000 euros del premio, Llori se plantó, lo que dio a su rival el pase a la final.

Pues después de lo de Laura parece que si, que al final va a ser un bocadillo de atún 😂#GHVIPGala12 pic.twitter.com/X6SRm4kNMq — Gran Hermano (@ghoficial) November 30, 2023

¡MADRE MÍA! Laura Bozzo paga 50.000€ por la 1ª plaza de finalista 😱 El premio final está en estos momentos en 3.100€ #GHVIPGala12 pic.twitter.com/xHqtbbElP9 — Gran Hermano (@ghoficial) November 30, 2023

"Se están cayendo las caretas"

La sangría de Bozzo dejaba así el premio en 3.100 euros, algo que dejó muy tocados a sus compañeros, especialmente a Alcayde, que incluso rompió a llorar y se encaró con quien había sido uno de sus mayores apoyos en el reality. "Álex hubiera hecho lo mismo que yo viendo el odio que hay contra mí", defendió Bozzo, en medio de la tensión, mientras que Asensi confesó que "me encanta porque se están cayendo las caretas".

Con ese panorama, los concursantes se enfrentaron a las que serían las últimas nominaciones de la edición, cada uno a solas en el confesionario, donde lanzaron uno y dos puntos, pero en positivo. De ese modo, Llori quedaba en manos de la audiencia al no haber recibido ningún punto, al contrario que Infante, que se había situado a la cabeza con un total de siete, al recibir el apoyo de todos sus compañeros, a excepción de Luitingo. El sevillano, por su parte, quedaba también nominado junto a Terlizzi, con solo dos puntos que se habían otorgado mutuamente.