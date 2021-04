Glenn Close y su perreo, entre los mejores memes de la ceremonia de los Oscar 2021

Como suele ser habitual, las redes sociales han hecho alarde de su espontaneidad ante la edición número 93 de los Oscar, la primera celebrada en plena pandemia del coronavirus. En una noche plagada de intentos por hacer lo más amenas posible las horas de duración, Twitter ha destacado las figuras de algunos asistentes a la gala por encima de las demás, pero la mayoría coinciden en una cosa, el sueño con el que se van a levantar durante la jornada del 26 de abril.

La noche ha contado con dos protagonistas un tanto inesperadas: la ya veterana de esta entrega de premios Glenn Close y la persona que ha terminado por arrebatarle la estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto: Youn Yuh-Jung. Entre discursos con puyas, bailes y perreos, ambas acaban coronadas en la noche más importante del cine a nivel mundial.

Pero más allá de los auténticos protagonistas de la gala, han sido los organizadores quienes han recibido los principales memes por ese final tan atípico. No solo por la rapidez con la que han otorgado los tres premios más importantes de la noche, sino también por no terminar con el premio a Mejor Película como suele ocurrir año tras año.

Dado lo bien que había empezado con esa entrada y créditos al más puro estilo de una comedia romántica, la gala ha ido perdiendo fuerza hasta que los internautas han llenado las redes sociales con mensajes sobre el aburrimiento que estaba siendo. Con una duración de más de tres horas y, si se sigue desde nuestro país, un poco de ritmo podría habernos mantenido bien despiertos.

De pura rabia mañana me comere sus pulpitos

