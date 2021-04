Crónica de los Oscar 2021: Una gala que quedó lejos de la reinvención que se pretendía

Con la difícil situación que atraviesa el planeta a consecuencia de la crisis del coronavirus, la Academia de Cine tenía un gran reto: que la noche más especial del año para el séptimo arte pudiese celebrarse con seguridad, diversión, entretenimiento y cierta emotividad. Sin embargo, la ausencia de un hilo conductor capaz de enganchar al espectador a la pantalla ha provocado que la gala se quede a medio gas.

Premios Oscar 2021

Los cambios comenzaron con una Alfombra Roja un tanto diferente a lo que nos tenían acostumbrados. De hecho, algo que se puede destacar y calificar con buena nota es la forma en la que se ha cuidado la ceremonia visualmente hablando. Con una decoración bastante glamurosa, los invitados pudieron lucir sus atuendos al completo, siendo entrevistados por la prensa a más de dos metros de distancia, con el objetivo de cumplir con las medidas sanitarias.

No obstante, como es habitual, las actuaciones musicales llegaron para amenizar la velada, con "Husavik - My Home Town" abriendo la veda. Sin embargo, el simple hecho de que la mayor parte de ellas no fueran en directo restó cierto valor a uno de los grandes platos de las primeras horas de la ceremonia. Algo que no mejoró con la llegada de la entrega de los galardones.

Aunque la localización principal utilizada estaba más que cuidada para ofrecer al espectador una imagen agradable, la poco acertada manera de conectar unas categorías con otras, sumado a que los discursos carecían de límite temporal alguno, terminaban por hacer pensar a todo el que estuviese la gala que se trataba de un simple trámite y no la noche en la que el séptimo arte se engalana.

El in memoriam de la polémica

Si algo se ha comentado en las redes sociales ha sido la duración del in memoriam. La Academia, consciente de la dureza del pasado 2020 y de el reconocimiento necesario a los que se fueron, decidió hacer ese recopilatorio a modo de homenaje. Tristemente, este año había muchos más rostros que hace trescientos sesenta y cinco días, pero su duración fue muy similar a ceremonias anteriores. Algo que ha levantado polvareda, sobre todo, en la red del pajarito azul.

Glenn Close y Youn Yuh-Jung pusieron el toque de humor

Sin duda alguna, los Oscar 2021 no solo van a ser recordados por celebrarse en plena pandemia, sino por la figura de Glenn Close. La actriz se quedaba por octava vez sin la estatuilla dorada, algo que quiso recordarse con cierto sarcasmo, siempre desde un punto de vista humorístico, la coreana Youn Yuh-Jung. Simplemente ha "tenido más suerte", pero ese no era motivo suficiente como para que la noche decayese. La actriz estadounidense se vino arriba, nunca mejor dicho, y regaló a todo el mundo un perreo que dejó atónitos incluso a sus compañeros de mesa.

Glenn Close en los Oscar 2021

Un final bastante frío

Los Oscar 2021 trajeron otra novedad en cuanto a la manera de entregar los premios. Con el fin de amenizar la gala y dejar para el final uno de los galardones considerados como "plato fuerte", la Academia de Cine optó por mantener la intriga respecto a la candidatura al Mejor Director hasta el último minuto. Sin embargo, esta fue una decisión un tanto incomprensible, pues Anthony Hopkins no se encontraba en el estudio, provocando cierta incomprensión en los espectadores. ¿Por qué no terminar esta ceremonia por todo lo alto y con alguien encima del escenario principal?

¿Qué ha ocurrido con las grandes actuaciones?

La música es una de las cosas que mueve el mundo. Esa es una de las razones por las que año tras año, grandes figuras de la industria se prestan a amenizar la noche más importante del cine con sus voces. De hecho, Eminem regaló a los espectadores momentazos todavía recordados por muchos de sus seguidores; por no hablar de nuestra querida Gisela para poner voz a Elsa de "Frozen". Este 2021, ha sido una de las principales ausentes.

Pero si hablamos de ciertas cosas que no han aparecido, ni había visos de que ocurriese, es necesario centrarse en un tema de conversación recurrente: la política. Los discursos de la ceremonia de 2021 no hicieron prácticamente mención alguna a ideologías, mandatarios o medidas impopulares. Parece curioso y más teniendo en cuenta la tensión que permanece vigente y creciente en muchos países del mundo, con representación en estos galardones.

Interpretación de "Husavik" en los Oscar 2021

España no se ha ido de vacío

El español Sergio López-Rivera se ha llevado el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería por "La madre del blues". Minutos antes de que pronunciasen el nombre de la película, él mismo confirmaba que le costaba verse como ganador y que, de hecho, lo pasaba fatal cuando los medios internacionales le apuntaban directamente como favorito. Unos meses antes, el cántabro se alzaba con el BAFTA a Mejor Maquillaje