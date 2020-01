Globos de Oro 2020: Joaquin Phoenix hace autocrítica y carga contra Hollywood en su censurado discurso

Aunque el Globo de Oro a Mejor actor en la categoría de Drama estuvo un tanto reñido, finalmente acabó en las manos de Joaquin Phoenix. Era su sexta nominación y la segunda vez que conseguía la estatuilla tras "En la cuerda floja" en 2006. Catorce años más tarde el actor estadounidense y de origen puertorriqueño era el favorito por el público y la crítica tras ver el gran trabajo que ha realizado interpretando al famoso villano de Batman, en "Joker", consiguió llegar al nivel que dejó el fallecido, Heath Ledger, en "El caballero oscuro".

El discurso autocrítico de Phoenix también fue de los más destacados de la noche.: "A mis compañeros nominados, sabéis que no hay un puto mejor actor. Todo es producto de la publicidad (...) y sé que lo dicen todos pero realmente me siento honrado de haber compartido protagonismo con vosotros", se sinceró el actor de " Her ". Agradeció a Todd Philips por haberle convencido para hacer la película: ". Estoy totalmente endeudado contigo".

Joaquin Phoenix en sus agradecimientos tras ganar el Globo de Oro

Antes de terminar, Phoenix criticó los discursos reivindicativos de sus compañeros y la hipocresía que envuelve la imagen de Hollywood: "Está muy bien lo de desear lo mejor a Australia pero no sirve de nada aunque es un gesto precioso", comenzaba el protagonista de "Joker". "No he sido el tipo más virtuoso, estoy aprendiendo y muchos me habéis dado un montón de oportunidades para hacer las cosas bien. Espero que todos juntos podamos unirnos y hacer algunos cambios. Está muy bien votar pero a veces tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y hacer sacrificios en nuestras propias vidas... No necesitamos volar en jets privados para ir a Palm Springs. Yo intentaré hacerlo mejor y espero que vosotros también", concluyó el ganador del Globo de Oro a Mejor Actor de Drama.

Joaquin Phoenix más cerca de su primer Oscar

Su mayor rival en la categoría es Adam Driver por su papel en "Historia de un matrimonio", el actor que interpreta a Kylo Ren en "Star Wars" se ha quedado muy cerca de conseguir su primer premio en los Globos de Oro. Tras hacerse con la ansiada estatuilla, Joaquin Phoenix se convierte en el favorito para obtener el Oscar a Mejor actor de Drama por su papel en "Joker".