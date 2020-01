Globos de Oro 2020: Los grandes olvidados en las categorías televisivas

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha elegido un año más a las mejores ficciones e intérpretes del momento en una gala que ha estado conducida por Ricky Gervais. Los Globos de Oro 2020 han sido entregados en la madrugada del domingo 5 de enero al lunes 6, un evento retransmitido en vivo y en directo por Movistar+ y en el que hemos podido descubrir quiénes han sido los agraciados que han obtenido uno de los codiciados galardones que reconocen su trabajo y esfuerzo, premios que, sin duda alguna, han estado bastante repartidos.

1 'The Crown'

Tal y como indicaban muchas apuestas,, logrando dos de los galardones cada una, entre los que se incluyen el de mejor producción en sus respectivas categorías. Evidentemente, no todos pueden llevarse el premio a su casa, pero siempre hay sorpresas al anunciarse los vencedores. En este caso algunos de los grandes favoritos y que prácticamente todo el mundo daba por hecho que serían vencedores han terminado marchándose con las manos vacías. Por este motivo, desde FormulaTV queremos

Helena Bonham Carter y Ben Daniels en 'The Crown'

Aunque la mayoría de las apuestas tenían 'The Crown' como vencedora del Globo de Oro a Mejor serie drama, finalmente se ha visto desbancada por 'Succession'. La ficción protagonizada por Olivia Colman, que sí ha logrado hacerse con el premio a Mejor actriz protagonista de drama como auguraban muchas quinielas, se marcha sin su merecido galardón después de una tercera temporada soberbia. A pesar de la multitud de cambios introducidos en su elenco, la serie que se centra en los entresijos de la corona británica ha mantenido el nivel de temporadas predecesoras, destacando su cuidada ambientación y fotografía. Sin embargo, todos esos esfuerzos no han sido suficiente para recibir el reconocimiento en forma de premio.

Así pues, el adictivo drama satírico creado por Jesse Armstrong ha sido proclamado como el Mejor drama del año. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha preferido apostar por la ficción protagonizada por Brian Cox, que explora temas de poder, política y dinero a través de la historia de los Roy, una todopoderosa familia propietaria de uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. Probablemente, el humor negro y las grandes actuaciones de su elenco hayan sido las claves principales que han permitido que 'Succession' sea la vencedora de la noche.

2 Michael Douglas por 'El método Kominsky'

Michael Douglas en 'El método Kominsky'

Revalidar el título parecía pan comido para Michael Douglas, que ha vuelto a destacar interpretando a Sandy Kominsky en la segunda temporada de 'El método Kominsky'. Contra todo pronóstico, el veterano actor se ha visto sobrepasado por Ramy Youssef, el joven protagonista y creador de 'Ramy'. Por tanto, aunque en esta nueva tanda de episodios el actor ha brillado, ha mostrado complicidad con sus compañeros de reparto y se ha adaptado a la perfección a la evolución de su personaje, dando mayor visibilidad a ese lado mucho más humano y consciente de los problemas reales de una persona de su edad, todo ese trabajo no ha sido suficiente.

La proclamación de Youusef ha sido toda una sorpresa, aunque su trabajo fue una de las novedades del pasado año que más halagos recibió, sobre todo por la narrativa. De 'Ramy' destacaron la capacidad de narrar la experiencia de un musulmán estadounidense marcado por la oleada racista que despertó el 11-S, pero sin caer en la perspectiva del odio y del rencor y centrándose en la hibridación cultural y en la incertidumbre de la existencia personal de su protagonista. Así pues, los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood han optado por ensalzar su trabajo antes que premiar novedades como el protagónico de Paul Rudd en 'Cómo vivir contigo mismo' o la segunda nominación de Bill Hader por 'Barry'.

3 Billy Porter por 'Pose'

Billy Porter en 'Pose'

A finales del año pasado el actor Billy Porter hacía historia al convertirse en el primer hombre negro abiertamente gay que conseguía un Premio Emmy en la categoría de Mejor actor protagonista de una serie de drama. Ese galardón era un motivo más por el que Porter tenía muchas papeletas para repetir victoria en esta edición de los Globo de Oro, sin embargo, no ha podido ser. Su actuación interpretando a Pray Tell en 'Pose' es memorable, destacando por su carisma y el gran manejo de los sentimientos que envuelven a dicho personaje. Todo ello lo convierte en una de las piezas más importantes de la ficción, pero no ha tenido la suficiente relevancia para los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

De este modo, en esta ocasión Porter no ha logrado una nueva victoria, que ha recaído sobre Brian Cox, el protagonista de 'Succession'. El intérprete realiza una soberbia actuación que para algunos es la esencia fundamental de la serie. Cada vez que aparece escena, su sola presencia ya consigue llenar la pantalla. Si a ese aspecto le sumamos la forma en la que defiende el guion y cómo consigue llevarnos de un lado hacia otro como a su personaje, la seducción es completa.

4 Jennifer Aniston por 'The Morning Show'

Jennifer Aniston en 'The Morning Show'

Todas las apuestas daban por ganadora a Olivia Colman en el apartado de Mejor actriz protagonista de drama, algo que se ha cumplido según lo previsto. Sin embargo, se trata de una categoría en la que la mayoría de las nominadas ha brillado en sus respectivos trabajos, por lo que la decisión que tenía que tomar la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood no era nada sencilla. Si bien el papel de Colman en 'The Crown' ha sido un ejemplo de una ejecución perfecta, tampoco podemos pasar por alto la interpretación llevada a cabo por Jennifer Aniston en 'The Morning Show', una de las primeras producciones originales de Apple TV+.

La actriz regresaba a la pequeña pantalla con un papel protagonista, dando vida a Alex Levy, la presentadora de un programa matutino de los Estados Unidos que lucha por convertirse en imprescindible y evitar que la sustituyan por alguien más joven. La trama de la ficción en sí no es nada sorprendente, pero si la serie ha obtenido buenas críticas es, sobre todo, por el trabajo realizado por Aniston, que engrandece el guion con su actuación. La actriz comparte el peso de la serie con Reese Witherspoon, pero Aniston destaca y se muestra esplendorosa, consiguiendo dominar la cámara y resaltar cada matiz de su personaje.

5 Meryl Streep por 'Big Little Lies'

Meryl Streep en 'Big Little Lies'

La todopoderosa Meryl Streep se ha quedado sin el esperado Globo de Oro a pesar de que entraba en muchas apuestas. La veterana actriz ha vuelto a demostrar su clase ante la cámara, realizando una interpretación magistral dando vida a Mary Louise Wright en la segunda temporada de 'Big Little Lies'. Además, su personaje de abuela dolida y aparentemente frágil no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo cuando sacaba a relucir ese mundo interior lleno de rabia, dolor e ira. Sin embargo, los matices que ha tenido que interpretar en su papel y que han aportado fuerza, garra y credibilidad al personaje no han sido suficientes para recibir el galardón por su actuación.

Quien finalmente se ha hecho con el codiciado premio ha sido la intérprete Patricia Arquette por su trabajo en 'The Act', ficción de Hulu creada por Nick Antosca. La actriz ha sido reconocida por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por su interpretación en la que se ha metido de lleno en la piel de Dee Dee Blanchard, una mujer que padece el Síndrome de Munchausen por poderes, una enfermedad mental que le lleva a querer que su hija Gypsy caiga enferma para poder dedicarse en cuerpo y alma a cuidarla. Su actuación también ha sido sobresaliente, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una ficción basada en una historia real.

6 Kaitlyn Dever por 'Creedme'

Kaitlyn Dever en 'Creedme'

Competir contra un peso pesado como Michelle Williams no es nada sencillo y así se ha demostrado cuando la protagonista de 'Fosse/Verdon' ha sido proclamada ganadora en la categoría de Mejor actriz de miniserie o TV Movie. No obstante, la joven Kaitlyn Dever contaba con el beneplácito de crítica y público tras haber deslumbrado a todos con su desgarradora interpretación de Marie en 'Creedmee'. Dever tenía por delante realizar una actuación que resultara convincente y alejada de tópicos, sobre todo cuando se trata de interpretar el papel de una víctima de una violación a la que nadie cree, un personaje muy delicado y complejo de defender.

No obstante, como mencionábamos, en su lugar el premio ha ido a parar a Michelle Williams por su labor en 'Fosse/Verdon'. La intérprete ya está acostumbrada a recoger este tipo de galardones, pues cuenta con una intachable carrera tanto en la gran como en la pequeña pantalla. Su forma de captar todas las miradas con su sola presencia no ha pasado desapercibida por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que ha decidido destacar su impecable y exquisito trabajo dando vida a Gwen Verdon, una de las bailarinas de Broadway más importantes de la historia.

7 Sacha Baron Cohen por 'El espía'

Sacha Baron Cohen en 'El espía'

Cambiar de registro y ofrecernos un papel mucho más serio fue toda una sorpresa para los seguidores del trabajo realizado por Sacha Baron Cohen. El intérprete asumía el reto de encarnar al protagonista de 'El espía', una miniserie original de Netflix centrada en la historia de Eli Cohen, uno de los espías más famosos del estado de Israel. Además de interpretar un rol que se aleja de la comicidad, el actor también tenía la difícil tarea de desdoblarse en dos personalidades diferentes, la de Eli y la de Kamel. En ambos casos realiza una labor de interpretación encomiable, dejándose llevar por el suspense y el drama que requiere la historia.

En su lugar, el vencedor ha sido el actor Russell Crowe por su trabajo en 'The Loudest Voice'. Los especialistas han querido reconocer su interpretación del magnate Roger Ailes, el fundador de Fox News. El actor se deja la piel en su personaje para otorgarle la fuerza y credibilidad que requiere, fundamentando parte de su actuación en miradas de superioridad repletas de cinismo que acaparan toda la atención. De hecho, realiza tan bien su papel que el resultado es el de un hombre desagradable y un auténtico depredador, justo la sensación que buscaban ofrecer al espectador.

BONUS

Ana de Armas en los Globos de Oro 2020

En esta edición, en el apartado cinematográfico contábamos con varias candidaturas españolas. "Dolor y gloria", la última película de Pedro Almodóvar, competía por alzarse con el premio a Mejor película de habla no inglesa, pero el director regresa a casa con las manos vacías. El galardón ha sido para "Parásitos", el largometraje coreano dirigido por Bong Joon-ho. Por su parte, el actor Antonio Banderas también se marcha sin el premio, que ha ido a parar a Joaquin Phoenix por su fabuloso y deslumbrante papel en "Joker". La actriz hispanocubana Ana de Armas, a la que pudimos ver en 'El internado', también acudía a la ceremonia como una de las nominadas de la noche, pero tampoco ha podido subir al escenario a recoger el codiciado galardón. En su lugar, la actriz Awkwafina ha resultado la vencedora por su trabajo en "The Farewell", convirtiéndose en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar en la categoría de Mejor actriz de musical o comedia.