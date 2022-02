El programa 'Montealto' ha demostrado que la relación entre la hija de Rocío Jurado y sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, está mas tensa que nunca. Sin embargo, Rocío Carrasco siempre ha intentado hacer una excepción con sus hermanos, con las únicas personas con las que todavía podría haber un atisbo de reconciliación. A pesar de esto, Gloria Camila siempre ha defendido la lógica de su padre, José Ortega Cano, y esto complica aún más que pudiera haber un encuentro entre hermanas, al menos de momento.

Rocío Carrasco y Gloria Camila

Sobre todo, después de que Gloria Camila haya llevado a su hermana a juicio solicitándole que pudiera tener acceso a todos los documentos pertenecientes a su madre antes de la emisión de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío'. En 'Montealto', Carrasco lanzó un claro mensaje a Gloria Camila: "Lo único que tengo de mi madre es un papel. Ahora resulta que cuando lo ven no lo quieren. No les convenía lo que ponía dentro. Gloria, no me pidas más papeles, vida mía, que es que a lo mejor te los voy a dar y no te va a gustar", sentenciaba.

Son unas declaraciones a las que la colaboradora de 'Ya son las ocho' no ha tardado en responder. Gloria Camila asegura que todos esos papeles de los que habla Rocío no existen: "El viernes dice que tenía más manuscritos, pero los eliminó. Y después, que no le pida más papeles, porque al final me los va a dar y me va a hacer daño. ¿Qué papeles me va a dar si solo me da uno y los otros los ha destruido?", aseguraba, insistiendo en que no había descubierto nada que pudiese hacerle daño ni a ella ni a su padre.

"Prefiero saber la verdad"

"Yo pido cualquier documento que se vaya a enseñar, es lo único. Mi padre no tiene nada que ver ahora mismo en esto. Se está acusando de que mi padre daba mala vida a mi madre, es lo que estáis diciendo y nadie lo dice. Lo digo yo. Yo lo que quiero es salvaguardar la intimidad de mi madre, sea afectado quien sea, sea salvado quien sea", explicó Gloria Camila en 'Ya son las ocho', insistiendo en que: "Prefiero saber la verdad, aunque haga daño, a estar en una mentira idílica que no es cierta", concluyó, haciendo referencia a las palabras exactas de su hermana para definir su situación.