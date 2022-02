La tarde del lunes 7 de febrero, Sonsoles Ónega contó en 'Ya son las ocho' con la presencia de Gloria Camila, quien respondió a las últimas declaraciones que su hermana Rocío Carrasco había hecho en la segunda entrega de 'Montealto' sobre su ausencia en la vida de sus hermanos. Además, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano señaló directamente a Fidel Albiac, marido de Carrasco, como influencia negativa para su hermana.

Gloria Camila carga contra Fidel Albiac en 'Ya son las ocho'

Carrasco había defendido que había "estado muchísimo" con sus dos hermanos, al igual que aseguró que no les había fallado y recalcó el mal bache que estaba pasando tras la muerte de su madre, momento en el que "yo no podía ni conmigo". Unas palabras con las Carrasco explicaba el por qué de su distanciamiento entonces con sus hermanos, ante lo que Gloria Camila apuntó que "yo también acababa de perder a mi madre y con quien me voy es con mi padre, que también estaba muerto de dolor, como toda la familia". "Me sorprende que diga que no estuvo con nosotros en ese tiempo, cuando sí estuvo, y es años después cuando decide alejarse", declaró la colaboradora, antes de apuntar a la "infancia un poco complicada" de ella y su hermano José Fernando.

"Venimos a España porque nos dejan en un orfanato. No tenemos familia y, cuando fallece mi madre, es la segunda vez que nos quedamos sin madre", relató Gloria Camila, quien quiso así dejar claro que "nosotros también tenemos nuestro dolor como hijos". Asimismo, la colaboradora señaló a su hermana que "tendría que estar igualmente, porque creo que el dolor, cuando hay amor y unión, se hace más ameno". Sobre el distanciamiento de Carrasco con la familia, Gloria Camila lanzó una pulla al manifestar que "hay otra versión que no se ha encargado de contarme. Parece que, en esta casa, colaboradores como Alejandra Rubio saben más que yo". "Desconozco lo que va a contar o enseñar, pero referente a lo de 'maestro', mi teoría es que ella también tiene uno en su banda y creo que incluso, en algunos aspectos, es peor que el mío", añadía entonces la hermana de Carrasco, en referencia a otras declaraciones de la madrileña en las que apuntaba a Antonio David Flores como el "maestro" que marcaba el ritmo al que bailaba su familia.

No doy crédito a estas palabras de Gloria Camila: "el maestro de Rocío Carrasco (Fidel) es peor que mi maestro" y a continuación procede a reproducir algo que le han contado que habría dicho Fidel, pero que ella no escuchó con sus propios oídos, pero da por bueno.



Flipo???????????? pic.twitter.com/ecxyqEfW7D — Señor del antifaz?????????????? (@MenervaPiquero) February 7, 2022

"Se dirigía a nosotros como los 'inmigrantes'"

"Esa afirmación te viene por lo que ha contado tu familia", apostaba entonces Antonio Rossi, después de que su compañera afirmara que se refería a Fidel Albiac. "No. También he vivido en esa casa, he ido a casa de mi hermana y estaba Fidel. Es una valoración mía, personal", aseguraba Gloria Camila, para incluso añadir que "ella también tiene un maestro en su vida. Algunos de sus compañeros apuntaron entonces a si lo consideraba la influencia de Albiac de "negativa", momento en el que la hermana de Carrasco respondió con un rotundo "para mí, sí". "Creo recordar que se dirigía a nosotros como los 'inmigrantes', delante de mí ha hecho algunos comentarios de mi padre", apuntó incluso la hija de Ortega Cano.

La colaboradora, visiblemente molesta, también se quejó del hecho de que Carrasco "dice que Raquel Mosquera no es viuda ya, porque se ha casado, y evidentemente, yo me lo tomo como pulla hacia mi padre". Además, ante el hecho de que su hermana hubiera mencionado un documento de su madre con el que "todas mis dudas quedaron satisfechas", Gloria Camila recordó su "demanda de diligencias preliminares", por el que "se entrega un documento que no es el que se pide". Por ello, la hermana de Carrasco manifestó que "mi abogado me aconseja que interponga inmediatamente una querella criminal" tanto contra la madrileña, como contra La Fábrica de la Tele y Mediaset, algo que de momento quedaba en el aire, como una advertencia hacia los implicados.