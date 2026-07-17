Por Redacción |

Amazon Prime pasa un momento de crisis con su adaptación de 'God of War'. La serie live action basada en la popular franquicia de videojuegos de Santa Monica Studio ha paralizado por completo la producción de la serie por un inesperado accidente durante uno de sus últimos rodajes, en el que su actor principal, Ryan Hurst, habría salido lesionado por un desgarro, informan algunos medios americanos.

La respuesta de Amazon no se ha hecho esperar, aunque resulta más impactante de lo que cabía esperar. Cuentan fuentes cercanas a la producción que en vez de esperar a la recuperación de su actor, los productores de la serie han optado por reemplazarle por completo en pleno rodaje. Ryan Hurst ya no será Kratos de ahora en adelante, y un nuevo actor aún por desvelar tomará el papel del dios de la guerra.

Foto de la serie de 'God of War' con el ya retirado Ryan Hurst interpretando a Kratos

La controversia de Kratos

Hace ya unos meses que supimos del elenco principal de actores que daría vida a los personajes de la saga de videojuegos, pero el mayor problema fue la primera foto del rodaje ni por las interpretaciones de Kratos y Atreus, ni tampoco por el maquillaje y el vestuario seleccionados para la ocasión. Las opiniones en torno a la producción de la serie se tornaron negativas y los memes mofándose de la producción se esparcieron como la pólvora.

El rodaje desde entonces no ha aportado nuevas noticias, pero este cambio de rumbo podría estar relacionado con la respuesta negativa del público objetivo. No contamos con más detalles acerca de cómo habrá marchado el trabajo interno con Ryan Hurst, pero el cambio de actor protagonista con varios meses de material de rodaje es, cuanto menos, una decisión drástica.

Amazon Prime queda pendiente de anunciar quién interpretará a Kratos y si la serie sigue con sus planes de estrenarse en 2027.

'God of War' tendrá que buscar nuevo actor para Kratos, pero Atreus se mantiene

Padre en tiempos de paz

La serie 'God of War' de Amazon Prime adaptará la entrega de la saga publicada en 2018 con el mismo nombre. En ella, Kratos deja de lado la masacre de dioses griegos para dedicarse a criar a su hijo Atreus en el mundo de la mitología nórdica, quien deberá convertirse en un hombre en ausencia de su madre recién fallecida.