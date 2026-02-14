¿Quién es quién en la serie de 'God of War' de Prime Video?

Por Alejandro Rodera |

Tras vivir numerosas aventuras a lo largo de las diferentes generaciones de PlayStation, Kratos cambiará de medio. Prime Video puso en marcha una serie basada en la saga de Santa Monica Studio en 2022 y, una vez recompuesto su equipo creativo, el proyecto ha avanzado con todo un veterano como Ronald D. Moore ('Outlander') al frente.

De hecho, la ficción, que recorrerá la fase nórdica del semidiós desplegada en 'God of War' (2018) y 'God of War: Ragnarök' (2022), ya ha sido renovada por una segunda temporada y, a la espera de conocer cuándo podremos comenzar a verla, también se ha ido desvelado su extenso elenco, el cual repasamos aquí para que conozcas a cada personaje de esta emocionante apuesta plagada de acción y mitología.

Ryan Hurst es Kratos

El gran icono de 'God of War', Kratos, cobra vida a través de Ryan Hurst, quien ya hizo sus pinitos en la franquicia al encarnar a Thor en 'God of War: Ragnarök'. En esta ocasión, el actor, que se metió en la piel de Beta en 'The Walking Dead' y que también destacó en 'Sons of Anarchy', es el cabeza de cartel al asumir el rol del guerrero espartano que, tras incontables batallas, se desplaza a un territorio diferente en el que debe enfrentarse a otra quimera: la paternidad.

Callum Vinson es Atreus

Max Parker es Heimdall

La otra pieza del binomio protagonista de 'God of War' es, el hijo de diez años de Kratos. Aislado durante toda su vida del resto del mundo, el pequeño siente una gran curiosidad por lo que se encuentra más allá de sus estrechas fronteras. Al perder a su principal apoyo,, con quien emprende una aventura por un mundo hostil. El encargado de dar vida a ese fundamental personaje, quien, pese a su corta edad, ya ha participado en títulos como ' Chucky ' o ' El agente nocturno '.

El guardián de Asgard, Heimdall, también está presente en la serie de 'God of War' de la mano de Max Parker, conocido por su papel principal en 'Reclutas'. En su salto a la mitología nórdica, interpreta al hijo de Odín que goza de un don especialmente útil: prever qué va a suceder. Sin embargo, esa habilidad no le ha servido para ganarse el favor de su padre, por lo que hará todo lo posible por destacar y demostrar su valía.

Teresa Palmer es Sif

Después de sus destacados roles en 'El descubrimiento de las brujas' o 'The Last Anniversary', Teresa Palmer se mete en la piel de Sif en 'God of War'. Su personaje es una mujer mortal que se elevó al estatus de diosa al casarse con Thor. Aun así, no ha dejado de sentirse como un ente extranjero en Asgard, aunque ha conseguido prosperar y cuidar de sus tres hijos gracias a su inteligencia.

Ólafur Darri Ólafsson es Thor

Por su parte, Ólafur Darri Ólafsson empuña el martillo de Thor. El actor de 'Vicios ocultos' y 'Separación' se mantiene ligado a la televisión estadounidense con este imponente papel. No obstante, el Thor de 'God of War' no pasa por su mejor momento, ya que, después de una traumática guerra, se siente perseguido por un pasado del que se refugia sumiéndose en alcohol.

Mandy Patinkin es Odín

El padre televisivo de Ólafsson y Parker no es otro que Mandy Patinkin. El veterano intérprete de 'Homeland' encarna a Odín, un poderoso dios que se caracteriza por sus vastos conocimientos y por su capacidad para manipular con tal de evitar la profecía definitiva, el Ragnarök, que supondría el final del mundo. Debido a sus maquinaciones, se convierte en el principal adversario de Kratos.

Alastair Duncan es Mimir

Alastair Duncan retoma su papel de Mimir, el cual ya asumió en los videojuegos de PlayStation. El intérprete escocés, que ha desplegado una destacada carrera en el mundo del ocio interactivo, vuelve a meterse en la cabeza del peculiar e ingenioso compañero de viaje de Kratos y Atreus. En el pasado, Mimir fue consejero de Odín, pero el Padre de Todos se desprendió de él y lo condenó a estar confinado en el tronco de un árbol.

Jeff Gulka y Danny Woodburn son Sindri y Brok

Jeff Gulka ('Expediente X') y Danny Woodburn ('The Witcher') se complementan como Sindri y Brok, dos hermanos enanos que se han convertido en herreros legendarios. Ambos comparten su cotizado talento con las armas, pero no su personalidad, ya que la neurosis que caracteriza a Sindri poco tiene que ver con la irreverencia de Brok.