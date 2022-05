'Got Talent España' ya ha arrancado su octava edición. El talent show producido por Mediaset España en colaboración con Fremantle puso fin a su casting online en el que se presentaron más de 6.000 personas. Poco a poco, va sumando nuevas fases, con las pruebas de selección presenciales antes de dar inicio a las grabaciones de la temporada.

Paula Echevarría

Sin embargo, el talent show se guardaba una sorpresa antes de comenzar con las grabaciones. Paula Echevarría ficha por 'Got Talent España' para convertirse en la cuarta jueza. Así pues, la actriz se suma a los ya habituales Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide, quienes continúan ligados al formato tras varias ediciones a sus espaldas. Santi Millán continuará ejerciendo el papel de maestro de ceremonias.

"Me encanta 'Got Talent España'. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme", explica Paula Echevarría. "Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección".

Recuperando a la cuarta jueza

Durante la sexta edición, Paz Padilla ocupó la cuarta silla del jurado de 'Got Talent España'. Sin embargo, Mediaset decidía prescindir de ella para su séptima edición, por lo que dejaba la plantilla de jueces compuesta por tan solo tres. Para esta octava edición, han decidido volver a contar con cuatro rostros para valorar a los participantes, sumando así a Paula Echevarría a sus filas.