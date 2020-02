Soraya Arnelas defiende la relación de Fani y Christofer tras 'La isla de las tentaciones': "Están enamorados"

Fani Carbajo y Christofer Guzmán luchan día tras día para reforzar y mantener su reconciliación tras pasar por una terrible crisis que la hundió por completo en 'La isla de las tentaciones'. La pareja entró en el reality con la idea de curar los celos de la concursante de 'Supervivientes 2020'; sin embargo, fue ella quien cayó en la tentación con uno de los solteros de la casa y terminó su relación de siete años.

Soraya Arnelas y Fani Carbajo

Después de muchos perdones y arrepentimientos, la pareja decidió darse una segunda oportunidad, algo que desvelaron en el último programa de la temporada. Fani y Christofer hacen oídos sordos a las criticas sobre su vuelta y prefieren centrarse en reconstruir lo que se derrumbó en el concurso de fidelidad. Aunque en los vídeos que suben en sus redes sociales solo se les ve a ellos, también hay gente que les está apoyando en este momento tan duro como Soraya Arnelas.

La participante de 'La isla de las tentaciones' publicó un vídeo en sus redes sociales donde aparecía en casa de la famosa cantante, algo que descolocó mucho al público. Por ello, en el programa del 15 de febrero, 'Socialité' contactó con la exconcursante de 'OT' para conocer más datos de está sorprendente amistad: "Fani dijo que quería conocerme en persona y que le gusta mi música". Carbajo contactó con Arnelas por las redes sociales y decidieron quedar: "Ellos han venido una sola vez a mi casa", y añade: "Lo único que sé que están muy enamorados y que se quieren mucho", defiende la intérprete de "La Dolce Vita".

Sus vidas han cambiado por completo y el programa les ha abierto nuevas oportunidades que ambos están aprovechando más que nunca. Fani se encuentra en Honduras como concursante oficial de 'Supervivientes 2020' y Christofer está empezando a hacer bolos en varias discotecas. Los dos han comenzado a introducirse en el universo de Telecinco con un canal propio en la web y el joven pisará por primera vez un plató el 16 de febrero en 'Viva la vida'.

El zasca de Fani a Gonzalo en 'El debate de las tentaciones'

La expareja de Susana tenía muy clara su posición ante la reconciliación de Fani y Christofer. Gonzalo explicó durante 'El debate de las tentaciones' que estaba decepcionado con el que era su amigo tras haberle estado apoyado durante el concurso por la infidelidad de Carbajo. Al inicio de la entrevista ella explicaba que no se había enamorado de Rubén Sánchez, mientras que Gonzalo iba soltando de vez en cuando comentarios: "Venga ya. ¿Y de quién te enamoraste? ¿De Christofer?".

"Al único que no tengo que dar explicaciones es a ti", contestaba la madrileña mientras que Gonzalo recalcaba una y otra vez cómo había sido su estancia en la isla debido a esa situación: "Pues sí, porque lo he sufrido". Carbajo estalló y acabó atacando a la parte más débil que tiene ahora mismo Gonzalo: "Pues te jodes, pero ahora mi novio está conmigo y la tuya no está contigo. Es lo que hay", concluyó la superviviente.