'Gran Hermano' ha hecho al fin su esperado estreno de la vigésima temporada este jueves 6 de noviembre en Telecinco. Esta edición traía novedades desde su gala inicial, inaugurando el reality con Jorge Javier Vázquez presentando desde las instalaciones de la propia casa. Sin embargo, un corte y salto en la emisión hizo saltar las alarmas de la audiencia.

Todo sucedía cuando el presentador se reunía dentro de la casa de Tres Cantos junto a dos amigas de Jerez, Rocío y Desirée, cuyo sueño era entrar juntas a 'GH'. Contra todo pronóstico, Jorge Javier Vázquez les anunciaba que entre las dos debían de tomar la dura decisión de elegir quién sería concursante del reality y quién se quedaría a las puertas.

Rocío y Desirée separándose para que una de ellas entre en 'Gran Hermano 20'

Jorge Javier Vázquez dejaba a ambas concursantes dirimiendo su futuro en el reality mientras él se iba a conocer a Jonay, que esperaba en el confesionario. Cuando salía de ahí, el presentador regresaba con las amigas y se llevaba a Rocío del brazo de vuelta a Telecinco. En ese momento, la señal daba un salto y mostraba a las jerezanas abriendo un armario del vestidor y paseando hasta el salón, mientras se escuchaba el "pío" de Jonay y también se colaba otro audio diferente de Vázquez que no correspondía con lo que se mostraba en pantalla.

#GHEstreno



Un fallo desde control deja al descubierto que todo está ensayado y algunas cosas grabadas, (el famoso corta y pega de los falsos directos), nada se deja a la improvisación, ni las sorpresas ni los llantos. pic.twitter.com/Wf19CdHhQq — Locura (@Locura__) November 6, 2025

Tras esto, la señal volvía a cambiar y regresaba al momento en el que Jorge Javier Vázquez hablaba con las dos amigas mientras lloraban por tener que separarse. A los segundos, el presentador recibió instrucciones por el pinganillo para que se disculpara con la audiencia y aclarara la hora que era: "Pido perdón a los espectadores, se ha colado una cosa. Son las 22:19, casi y 20. Estamos en riguroso directo".

La explicación de Zeppelin

En ese corte que se insertó se mezcló la imagen de las amigas investigando la casa con lo que Jorge Javier Vázquez decía en directo. Además, se aprecia cómo las concursantes llegan al salón y se encuentran con el presentador cuando vuelve del confesionario, justo algo que acabábamos de ver en pantalla y que podría corresponder a instrucciones del Súper de que no estuvieran en el salón para no descubrir a su futuro compañero. Para resolver toda la polémica suscitada en redes sociales, donde se teorizaba sobre un supuesto falso directo con partes pregrabadas, desde FormulaTV nos hemos puesto en contacto con Zeppelin, productora del programa, para que nos aclarara el incidente.

Rocío y Desirée hablan con Jorge Javier Vázquez en 'Gran hermano 20'

"Por la propia naturaleza del formato, los contenidos en 'Gran Hermano' suceden de forma paralela. Es decir, una acción se puede desarrollar en el salón, y al mismo tiempo están pasando otras en otras estancias, como anoche en el vestidor. La acción protagonista es la que se emite en antena, pero todas las demás se graban con el objetivo de poder recuperar cualquier contenido para emitirlo en la señal principal de la gala, o en otros programas posteriores si fuera relevante. Por un error técnico, en la señal principal entró una de estas secuencias grabadas, que acababa de ocurrir en paralelo. Nuestro objetivo final es que el espectador no se pierda nada, y empleamos todos nuestros esfuerzos en ello", nos han explicado desde la productora.