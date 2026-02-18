Por Adrián López Carcelén |

El jueves 5 de febrero, Rosa Rodríguez se llevó más de 2,7 millones de euros al ganar el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra', el programa presentado por Roberto Leal. Dos semanas después, las acusaciones de tongo hacia el programa siguen sonando con fuerza en las redes sociales. Ahora, han sido los propios guionistas del programa los que han aclarado la polémica. Roberto Angulo, coordinador de guion del programa, y Borja Pérez, el guionista que incluyó en El Rosco la pregunta que le valió a Rosa para ganar el bote, han visitado 'La Ventana', el programa de Carles Francino en la Cadena SER, y han asegurado que el formato "es un juego totalmente limpio".

"Empieza por M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP". Con apenas 3 segundos de tiempo restante, la concursante de 'Pasapalabra' respondió "Morral", acertando así el apellido del jugador. "Los que son fieles seguidores del programa saben que esa concursante se lo merecía y que podía acertar esa pregunta porque llevaba estudiando mucho tiempo. Se estudió esa lista, le salió y no hay más", ha asegurado el coordinador de guion, que ha confesado ser "muy devoto del deporte en general".

Rosa Rodríguez ganó el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' tras acertar las 25 preguntas

Niegan la posibilidad de tongo

"Hacemos 25 preguntas para que las intenten acertar o no, ya está. No tiene más. Ni queríamos que ganase Rosa o Manu, nos da igual. Se lo lleva quien consigue las 25 palabras", ha afirmado Pérez. De esta forma, Pérez ha distinguido entre aquellos que siguen el programa día a día y los usuarios que han vertido comentarios acusando al programa de tongo:

Roberto Angulo y Borja Pérez, los guionistas de 'Pasapalabra', en 'La Ventana'

"Vienen de gente que no es seguidora habitual del programa, que", reconoce Pérez. Asimismo, Roberto Angulo ha añadido que ", cómo han ido nivelando y se han superado día a día".

"Lo más importante para nosotros es que los roscos estén muy equilibrados entre los dos concursantes. Sea la dificultad que sea, los dos concursantes tienen que tener las mismas posibilidades. Queremos que sea difícil ganarlo, pero no imposible. Son preguntas que existen, que no nos inventamos", ha zanjado Borja Pérez.