TRAS EL BOTE DE ROSA

Los guionistas de 'Pasapalabra' se defienden de las acusaciones de tongo en El Rosco: "Es un juego limpio"

Roberto Angulo y Borja Pérez, guionistas de 'Pasapalabra', han estado en la Cadena SER y han respondido a la polémica tras el bote de Rosa Rodríguez.

Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 18 Febrero 2026 14:26 (hace 6 horas)

Roberto Leal, de cuerpo entero en 'Pasapalabra' Roberto Leal, de brazos cruzados en 'Pasapalabra' Roberto Leal, sonriente en 'Pasalabra' Roberto Leal, sentado en 'Pasapalabra' Roberto Leal frente a la pantalla de 'Pasapalabra' Roberto Leal, con el rosco de 'Pasapalabra' Roberto Leal juega en el plató de 'Pasapalabra' Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra' en su etapa en Atresmedia Roberto Leal, frente a la mesa central de 'Pasapalabra' Roberto Leal posa en el plató de 'Pasapalabra' en Atresmedia Roberto Leal en el plató de 'Pasapalabra' en Antena 3 Póster de 'Pasapalabra' en Antena 3

El jueves 5 de febrero, Rosa Rodríguez se llevó más de 2,7 millones de euros al ganar el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra', el programa presentado por Roberto Leal. Dos semanas después, las acusaciones de tongo hacia el programa siguen sonando con fuerza en las redes sociales. Ahora, han sido los propios guionistas del programa los que han aclarado la polémica. Roberto Angulo, coordinador de guion del programa, y Borja Pérez, el guionista que incluyó en El Rosco la pregunta que le valió a Rosa para ganar el bote, han visitado 'La Ventana', el programa de Carles Francino en la Cadena SER, y han asegurado que el formato "es un juego totalmente limpio".

"Empieza por M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP". Con apenas 3 segundos de tiempo restante, la concursante de 'Pasapalabra' respondió "Morral", acertando así el apellido del jugador. "Los que son fieles seguidores del programa saben que esa concursante se lo merecía y que podía acertar esa pregunta porque llevaba estudiando mucho tiempo. Se estudió esa lista, le salió y no hay más", ha asegurado el coordinador de guion, que ha confesado ser "muy devoto del deporte en general".

Rosa Rodríguez ganó el mayor bote de la historia de &#39;Pasapalabra&#39; tras acertar las 25 preguntas
Niegan la posibilidad de tongo

Vídeos FormulaTV

"Hacemos 25 preguntas para que las intenten acertar o no, ya está. No tiene más. Ni queríamos que ganase Rosa o Manu, nos da igual. Se lo lleva quien consigue las 25 palabras", ha afirmado Pérez. De esta forma, Pérez ha distinguido entre aquellos que siguen el programa día a día y los usuarios que han vertido comentarios acusando al programa de tongo:

"Vienen de gente que no es seguidora habitual del programa, que se une y busca una polémica donde no la hay", reconoce Pérez. Asimismo, Roberto Angulo ha añadido que "cualquiera que haya visto el concurso ha podido ver el progreso de ambos concursantes, cómo han ido nivelando y se han superado día a día".

Roberto Angulo y Borja Pérez, los guionistas de &#39;Pasapalabra&#39;, en &#39;La Ventana&#39;
"Lo más importante para nosotros es que los roscos estén muy equilibrados entre los dos concursantes. Sea la dificultad que sea, los dos concursantes tienen que tener las mismas posibilidades. Queremos que sea difícil ganarlo, pero no imposible. Son preguntas que existen, que no nos inventamos", ha zanjado Borja Pérez.

