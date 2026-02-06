Por Sergio Navarro |

El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene dueña: Rosa se ha convertido en la ganadora al completar el rosco y conseguir los 2.716.000 euros, llenando el plató de confeti, de emoción, de celebración y de felicitaciones. Y no es para menos, pues esta victoria es histórica por varios motivos.

Desde que la argentina de nacimiento llegara al concurso de Antena 3 el 19 de noviembre de 2024, ha estado en un total de 307 programas, lo que la convierte en la concursante mujer con mayor permanencia en el programa. Todos estos programas se ha enfrentado en el rosco a Manu, con quien comparte también en récord de ser la pareja de concursantes más longeva.

Manu, Rosa y Roberto Leal, nada más entregarse el bote de 'Pasapalabra'

En total, Rosa ha ganado 96 programas de todos en los que ha estado, ha perdido un total de 120 y ha empatado 91 veces. Además, se ha quedado en dos ocasiones a una palabra de llevarse el bote. Con estos 2.716.000 euros, supera casi en medio millón el bote más alto que hasta ahora era el Rafa Castaño (2.272.000 euros).

El rosco de Rosa en 'Pasapalabra', siendo la M la última letra

Las cifras de Manu

Veinticinco palabras exactas han sido las que le han hecho merecedora de este bote, entre las que se encontraban algunas que le han hecho dudar. La letra M ha sido la última, la que tras el acierto se ha proclamado ganadora. "Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP", le decía Roberto Leal , a lo que

Manu es otro concursante que también lo ha hecho de 10 a lo largo de todo su paso por el concurso. Su primera aparición fue el 16 de mayo de 2024 y ha estado en un total de 437 entregas. En total, se lleva 270.600 euros de dinero acumulado tras haber ganado en 161 ocasiones, perdido 147 roscos y empatar otros 129. Además, se ha quedado en 6 programas a un acierto de hacerse con el bote, mientras que en esta ocasión se ha quedado a cuatro de lograr dicho objetivo.