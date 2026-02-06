Rosa, ganadora de 'Pasapalabra': "Cuando tu compañero está a 24, rezas para que la 25 no sea la correcta"

Por Sergio Navarro |

Tras 307 programas de 'Pasapalabra' con sus respectivos roscos, Rosa se ha proclamado ganadora del mayor bote histórico del programa al hacerse con 2.716.000 euros. Además, es la mujer con una mayor permanencia en el concurso y el duelo que ha mantenido con Manu también ha sido el de mayor duración. Nada más ganarlo, hablamos con ella desde FormulaTV para que nos cuente sus impresiones, cómo vivió ese momento, si echa de menos ir al plató y, por supuesto, qué va a hacer con el premio.

Manu y Rosa al iniciar el Rosco de 'Pasapalabra'

Tomando buenas decisiones espero que pueda llevar una vida tranquila durante mucho tiempo

Pregunta obligada para arrancar de ganar un bote de 2.716.000: ¿Qué vas a hacer con la parte que te queda?

Dedicarme a vivir con tranquilidad. Tomando buenas decisiones espero que pueda llevar una vida tranquila durante mucho tiempo. Poder adquirir mi propia casita, ocuparme de familia y darles lo que necesiten.

Eso es algo que me va a llevar un tiempo procesar. Cuando tú estás concursando estás pendiente de mejorar y de llegar a las 25 respuestas. Sí que hay una cosa en la que ponía mucho esfuerzo, sobre todo hacia el final, ya cuando el bote era tan alto y pasó los dos millones, era nunca mirar la cifra, no procesar esa cifra por la que estábamos peleando, porque si no era mareante. Y también aislarte un poquito de lo externo, porque si le prestas atención, eso te saca el foco de lo que realmente tú quieres como concursante, que es centrarte en tu estudio, mejorar tu rendimiento en el programa y llegar a competir hasta los 25. Entonces creo que realmente lo que ha significado el paso tanto de Manu como mío, la rivalidad que hemos tenido y el bote, creo que eso me va a llevar un tiempo procesarlo y darme cuenta de realmente lo que ha sido.

Pasa el día y dices: "Sí, esto lo he vivido", pero no tienes tampoco los recuerdos muy claros. Y hasta que se emite no se te hace realidad

Es que han sido 307 programas en total. Desde que ganaste el bote, ¿echas de menos ir al plató, estar con Manu, Roberto Leal y el resto del equipo?

Sí, sí, sí. La verdad es que el tiempo entre que se graba y que se emite es un tiempo en el que estás un poco en un limbo, porque nadie lo sabe, nadie puede saberlo. Tú estás procesando, al final tú vives el momento, pero es muy intenso. Pasa el día y dices: "Sí, esto lo he vivido", pero no tienes tampoco los recuerdos muy claros. Y hasta que se emite no se te hace realidad. Entonces, estos días la verdad es que he estado procesando más el duelo, porque se ha acabado esta etapa, que no solo el tiempo de concurso, sino también todo lo que supone la preparación. En mi caso fueron cinco años entre preparación y concurso, y eso al final cuando se acaba supone el duelo. Y por ahora creo que ese sentimiento es lo que tengo más real que el hecho de que he ganado. Echo mucho de menos ir a grabar, ir a ver a la gente del equipo, estar ahí, el plató, pues todo la verdad.

Me voy a revelar una foto de Morral, la voy a marcar y tenerla en mi casa

La última letra que aciertas para ganar el bote es la M, cuya respuesta era Morrall. ¿Te la vas a tatuar?

No, pero no se me va a olvidar nunca. Me voy a revelar una foto suya y la voy a marcar y tenerla en mi casa para siempre, para acordarme de ella. Pero sí, es de estas cosas que se me quedarán grabadas para siempre.

Rosa, nada más responder la M y completar el rosco de 'Pasapalabra'

¿La sabías o te la jugaste?

Allí nunca estás seguro ni de tu propio nombre. Pero sí que creía que la sabía. Fue la primera vez que en un rosco sentía que tenía, ya no opciones, sino que sabía las 25. Es cierto que era la que menos segura tenía porque en la primera vuelta no escuché bien el año. Entonces, claro, yo tenía varios jugadores de la NFL con la M, entonces dije: tengo que escuchar bien el año y después que no me esté confundiendo con otro, que no me esté confundiendo con el premio, porque también hay varios premios del jugador más valioso en esa competición. Entonces, antes de decir la respuesta final, sí que estuve ahí dándole muchas vueltas no tanto de si era el apellido, sino de decir: espero que este sea el jugador que yo pienso que están buscando.

Para llegar a las 25, sabiéndote las difíciles tienes que no fallar en las que a priori son más fáciles

En dos ocasiones has estado a una palabra de llevarte el bote en dos programas. ¿Esos días cómo te ibas a casa?

Pues mira, esos días me iba contenta, porque había hecho un 24. Para llegar a las 25, sabiéndote las difíciles tienes que no fallar en las que a priori son más fáciles o más accesibles. A mí me había pasado que en ocasiones anteriores tenía opciones para 24 respuestas y no había llegado tampoco a esas 24 porque había fallado alguna más fácil... mis "rosadas" que tanto me han caracterizado. Pero esos días de los 24 me iba contenta porque había hecho un buen rosco y estaba ahí cerquita, pero sí que es cierto que nunca había tenido esa sensación de para esa 25 tener opciones reales. Siempre tienes ahí alguna cosa que dices: "Bueno, a ver si algún apellido que yo creo que es". Entonces por primera vez en este rosco fue cuando pasaron las 25 preguntas, fue la primera vez que decía: "Espera, porque estas tengo las 25", o al menos creo que las tengo.

Cuando tu compañero está a 24, rezas para que la 25 no sea la respuesta correcta

Y en las ocasiones que era Manu el que se quedaba a una, ¿cómo lo vivías tú? ¿Viste claro algún día que se iba a llevar el bote?

Mientras competimos los dos creo que se ha quedado tres o cuatro veces a 24 y yo esperaba que aunque dijera algo por si sonaba la flauta que no la supiera. Sí que recuerdo que hubo un rosco, su último 24 que si no recuerdo mal que fue en octubre, que a él le quedó en la respuesta de 25. Era una actriz, yo sé que Manu es muy bueno en cine, le gusta mucho, es un aficionado que sabe mucho del cine y cuando tiró la 25, que además lo hizo con mucho convencimiento y sí que dije: "Uy, espera, que esta vez se lo lleva". Pero mira, no, al final no fue. Cuando tú estás en el lado contrario, rezas para que tu compañero esté ahí dándole vueltas a opciones que se pueden acercar, pero que realmente no sea la respuesta.

El abrazo de Rosa y Manu, nada más convertirse ella en la galadora del bote de 'Pasapalabra'

Si analizas con objetividad y con conocimiento, te das cuenta de que los roscos están muy bien trabajados y no hay desnivel

Al final tú has estado centrada tanto en el concurso como en el estudio, pero no sé si has visto en redes sociales que mucha gente comentaba respecto a vuestros duelos que las preguntas de Manu eran más fáciles que las tuyas, las de Rosa.

Bueno, yo creo que eso es un comentario que siempre se repite en todos los duelos de 'Pasapalabra'. Si tú miras comentarios de otras etapas, como el Rafa, Orestes, Moisés, Óscar..., siempre la gente toma partido por uno o por otro, que es lo normal y parte del éxito de 'Pasapalabra'. Pero creo que si analizas con objetividad y con conocimiento, te das cuenta de que eso es mentira, de que los roscos están muy bien trabajados por parte del equipo de guionistas, que hacen un trabajo impecable y eso tú como concursante lo ves. Y creo que precisamente los que más sabemos de esto, que somos los concursantes que más tenemos analizadas las preguntas y las respuestas, creo que ningún concursante nunca, incluso los que no se han llevado los premios gordos, nunca se han quejado de que haya desnivel en los roscos. Cada concursante con el que hables te va a decir que están muy bien igualados. Así que los roscos están ahí, cualquier persona los puede analizar y se hace con objetividad. Yo creo que se ve que son iguales para uno como para el otro.

Ya para acabar, muchos ganadores o incluso concursantes históricos de 'Pasapalabra' han ido luego a otros formatos. ¿Te ves en otros concursos de televisión?

Yo por ahora la verdad es que no pienso en ello, porque mi ilusión era participar en 'Pasapalabra', no salir en la tele. Para mí como espectadora ha sido muy importante, me acompañó en un momento muy complicado de mi vida, me dio mucha vida, para mí era una parte que generaba mucha ilusión. Y cuando decidí prepararme pues era más la ilusión de llegar a participar en este concurso. Así que he cumplido mi sueño. Acabo de una manera que jamás me llegué a imaginar cuando tomé la decisión de empezar a prepararme y por ahora no pienso más allá. Si vienen otras cosas pues ya la vida dirá. No le cierro la puerta porque me gusta estar arriba de la vida, me gusta aprender, soy muy curiosa y me gusta tener experiencias nuevas, pero por ahora la verdad es que no lo pienso ni lo planeo. Dejaremos que la vida nos sorprenda.