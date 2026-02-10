Manu Pascual ('Pasapalabra') se pronuncia sobre la polémica de los impuestos tras el histórico bote

Por Fernando S. Palenzuela |

Después de 307 duelos muy disputados, Rosa Rodríguez se hacía con el histórico bote de 'Pasapalabra' al acertar las 25 definiciones de 'El Rosco'. La concursante ganaba 2,7 millones de euros, el premio más alto del concurso, pero esta victoria tenía un lado amargo: el final de la vinculación en el programa de Manu Pascual, quien ostenta el título de ser la persona con mayor permanencia con un total de 437 entregas.

El madrileño ha roto su silencio tras el duelo definitivo y se ha pronunciado en torno a la polémica de los últimos días: los impuestos. "Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que, por ejemplo, la lotería quizá no es lo más igualitario. Pero cuando sales a concursar sabes lo que hay y cuentas con ello", aseveraba en una entrevista para Bluper.

Manu Pascual en 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

No obstante, gracias a esos más de 400 programas tiene en su poder 270.600 euros, de los cuales se queda con unos 165.000 euros. "Me llevo un buen pico", confirma el psicólogo, que no siente haber perdido el bote porque "ese dinero nunca ha sido mío". Una vez terminado su paso por 'Pasapalabra', su plan se centra en seguir estudiando y es en eso en lo que invertirá el dinero: "Quiero hacer más másteres relacionados con lo mío y, lamentablemente, cuestan mucho dinero. Así que, una parte va a ser para formarme, otra para algún viajecito que me haga de capricho y el resto lo ahorraré, que la vida está muy dura".

Rosa Rodríguez y Manu Pascual en su visita a 'El hormiguero'

Conforme con las normas del programa

Lo que sí que afirma es que no tiene sentido que cada victoria en 'El Rosco' siga costando 1.200 euros, como hace un buen puñado de años. ". A lo mejor sí que lo podrían ver de alguna manera", explica, aunque deja claro que se siente un privilegiado.

Después de confirmar que no ha vuelto a hablar con Rosa Rodríguez más allá de su intervención conjunta en 'El hormiguero', ha coincidido con Orestes Barbero, quien en una entrevista para El Confi TV habló de que en un duelo largo, el primer concursante siempre está más cansado. "Es verdad que ganas aplomo, pero también pierdes con el cansancio que llevas encima (...) En mi caso, aunque yo me lo pasase muy bien en las grabaciones y disfrutase mucho, el cansancio de toda la rutina que supone el programa agota".

Eso sí, opina que no cambiaría esa norma, pues gracias a ella ha conseguido mantenerse en el concurso durante casi dos años. Del mismo modo, también ve justo que el concursante que no gana el bote quede eliminado: "Si no fuese por esa norma, yo probablemente no hubiera entrado porque a lo mejor seguiría Orestes". Para terminar, no aclara si lo volveremos a ver en 'Pasapalabra' o en otro concurso: "Necesito descansar y quién sabe, la vida da muchas vueltas".