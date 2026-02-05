Todos los datos de Manu y Rosa en 'Pasapalabra', ante su último rosco para ganar el mayor bote histórico

Programa relacionado
El jueves 5 de febrero de 2026 es la fecha que recordaremos como el día en el que se entregó el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. Manu o Rosa. Rosa o Manu. Uno de ellos dos conseguirá completar el rosco al completo y serán 25 palabras correctas las que hagan que se embolse la espectacular cifra de 2.716.000 euros.
Para calentar un poco más el terreno, vamos a repasar cuándo llegó al concurso de Antena 3 cada uno de ellos, cuántos programas ha estado, cuántos roscos ha ganado, cuántos ha perdido y cuántos ha empatado, así como las veces que se han quedado a un acierto del bote y el dinero que tienen acumulado.
Manu Pascual
Aunque ya conocemos a Manu de verlo durante casi dos años en el concurso, vamos a conocerlo un poco más. Nació en Madrid el 2 septiembre de 1996, pero ha residido en Collado Villalba toda la vida junto a su madre. Actualmente, tiene 29 años. Su familia es un pilar muy importante, con especial atención a las tres mujeres que han marcado su vida, que son su madre, su abuela y su tía. Estudió un grado en Psicología en la UCM y posteriormente cursó el máster de Psicoanálisis y Teoría de la cultura en la misma y el máster en Psicoterapia y Psicoanalítica en la Universidad de Alcalá.
El bosque' de M.N.Shyamalan. En cuanto a series, la que más me ha marcado es 'Twin Peaks'". En 'Pasapalabra', tiene el récord de permanencia con 437 programas contando el de la entrega del bote a él o a Rosa.
- Fecha de incorporación: 16 de mayo de 2024
- Número de programas: 436
- Ganados: 161
- Perdidos: 146
- Empatados: 129
- Veces que ha quedado a una letra del bote: 6
- Dinero acumulado: 270.600 euros
Rosa Rodríguez
Nació en Quilmes (Argentina), el 18 de octubre de 1993 y tiene actualmente, 32 años. Cuando tenía 7 años, en 2001, sus padres decidieron emigrar a España, concretamente a A Coruña. Tiene tres hermanos: Marías, Enrique y Alejandra; sus padres y sus hermanos son su refugio donde acudir cuando todo alrededor se hace difícil. Estudió inicialmente el grado en Filología Inglesa. Después hizo un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación. Actualmente, trabaja como profesora de español como lengua extranjera para estudiantes internacionales en el ámbito universitario.
Una de sus grandes pasiones es la cocina por dos razones: "Me encanta comer y me encanta aprender. La cocina le gusta porque es una buena manera de descubrir culturas y sabores nuevos y aprender y practicar nuevas habilidades/técnicas constantemente; además de lo que supone compartir el resultado con personas que quieres". Además, le gusta también hacer deporte, leer, escuchar podcasts, estar en la naturaleza, dibujar y bordar. En música, lo que más disfruta es género folk/folk rock/country folk en general. Aunque también pop. Como película favorita: "Origen". En cuanto a libros, le gusta mucho leer cualquier cosa que tenga que ver con historia, psicología, antropología... En 'Pasapalabra', tiene el récord histórico como mujer con mayor permanencia con 307 programas contando el de la entrega del bote a ella o a Manu.
- Fecha de incorporación: 19 de noviembre de 2024
- Número de programas: 306
- Ganados: 95
- Perdidos: 120
- Empatados: 91
- Veces que ha quedado a una letra del bote: 2
- Dinero acumulado: 168.600
Un rosco que triunfa en audiencias
El Rosco entre Rosa y Manu ha dado grandes momentos de tensión durante esta temporada. La prueba del programa ha logrado una media del 25% de cuota de pantalla y 2.616.000 espectadores. Además, 'Pasapalabra' obtiene esta temporada el 68% de los minutos de oro, entre sus días de emisión.
Es el concurso más seguido de la televisión en temporada, logrando una media del 20,3% de cuota y 1.928.000 seguidores, siendo líder absoluto cada tarde y durante 18 meses consecutivos. De este modo, 'Pasapalabra' arrolla a la competencia cada día al lograr una distancia inalcanzable de +8,1 y +12,8 puntos sobre sus rivales.