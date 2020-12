'Hawkeye' confirma el fichaje de Hailee Steinfeld con estas imágenes junto a Jeremy Renner

La pandemia de coronavirus ha evitado que despegue la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel. En una cara de la moneda se encuentran las películas, como "Viuda Negra", que han retrasado su estreno ante la compleja coyuntura en la que están sumidas las salas de cine, y en el reverso están las series de Disney+, que tuvieron que frenar o posponer sus rodajes. Tras meses de incertidumbre, y con la crisis sanitaria todavía azotando a Estados Unidos, finalmente se ha activado la producción de títulos como 'Ms. Marvel' y 'Hawkeye', de los que vamos descubriendo más detalles a medida que emergen imágenes de sus ambiciosas grabaciones.

La última en poner a rodar las cámaras ha sido 'Hawkeye', que ha desplegado la artillería pesada en las calles de Nueva York. Al partir del Clint Barton mostrado en las cintas de los últimos años, el actor encarnado de dar vida una vez más al preciso arquero es Jeremy Renner, pero la gran incógnita era la identidad de la acompañante que debería recoger su testigo. Desde que se anunciara el proyecto, el nombre que más se trajo a colación para encarnar a Kate Bishop fue el de Hailee Steinfeld, cuya participación no había sido confirmada hasta ahora.

Las primeras imágenes de Renner y Steinfeld rodando una secuencia juntos no dejan lugar a dudas, demostrando que la protagonista de 'Dickinson' finalmente llegó a un acuerdo con Disney e hizo hueco en su agenda para interpretar a una de las jóvenes promesas de la nueva etapa de Marvel. Y tras esas idas y venidas, estas imágenes parecen mostrarla inmersa en el rol de Bishop, la primera mujer que asume el alter ego de Ojo de Halcón, cuyo entrenamiento bajo la supervisión de Bishop podría ser la premisa de la serie.

Una nueva era televisiva

En los últimos años, el paso de Marvel por la televisión ha estado limitado a las series mostradas en ABC, Hulu o Netflix, que se desarrollaron en paralelo a los eventos expuestos en la gran pantalla. Con la irrupción de Disney+ esa posición un tanto marginal de las series de Marvel llega a su fin, ya que a partir de presupuestos colosales y tramas que irán entrelazadas con las de las películas, las ficciones originales de la plataforma tratarán de expandir este universo compartido. La primera en llegar será 'WandaVision', que aterrizará el 15 de enero en Disney+, y más adelante irán sucediéndose 'The Falcon and The Winter Soldier', 'Loki' y el resto de títulos en desarrollo.