HBO Max anuncia 'Infamia', su nueva serie original protagonizada por Susana Abaitua

Por Alejandro Rodera |

HBO Max vuelve al País Vasco. Tras arrancar su andadura en España con 'Patria', la plataforma, que ha variado su nombre en múltiples ocasiones desde entonces, ha puesto en marcha un nuevo proyecto en la comunidad norteña. De hecho, la ambientación no será la única coincidencia con aquella producción primigenia, puesto que 'Infamia', el nuevo título en cuestión, tiene como protagonista a Susana Abaitua, quien dio vida a Nerea en la adaptación del best seller de Fernando Aramburu.

En esta ocasión, la actriz actualmente nominada al Goya por 'Un fantasma en la batalla' encarnará a otro personaje literario, Emma Cruz, que nació en las páginas de la novela homónima de Ledicia Costas. El salto del libro a la televisión ha arrancado su rodaje este mes de febrero entre el País Vasco y Madrid. Entre las localizaciones de Vizcaya que albergarán las grabaciones se encuentran el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, el Parque Natural de Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el flysch de Barrika, así como las localidades de Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.

Susana Abaitua en 'Infamia'

En esos enclaves se recreará el pueblo ficticio de Ura, que tiene un protagonismo capital en la trama. Por ese espacio se moverá la ya mencionada Emma Cruz, una abogada que, en plena crisis existencial, toma la decisión de resolver un enrevesado caso de hace veinte años que sigue abierto. En aquel momento, dos niñas desaparecieron sin dejar rastro y, tanto tiempo después, esa incógnita sin despejar llama la atención de la protagonista, que sufrió la muerte de su hermana cuando eran pequeñas.

Susana Abaitua en 'Patria'

Estreno cercano

Aquel suceso la marcó de por vida y alimenta aún más su obsesión por sacar a relucir la verdad sobre lo acontecido con las dos pequeñas afectadas. Por tanto, a lo largo de su viaje, pero también a los de un pueblo que, pese a su apacible fachada,durante demasiado tiempo.

La intención de HBO Max es lanzar 'Infamia' en algún momento de este mismo año, por lo que no tardaremos demasiado en descubrirla. La producción de la ficción corre a cargo de Evafilms y también cuenta con la participación de EiTB. Las directoras del proyecto son Agustina Macri y Beatriz Sanchís, que están trabajando a partir de los guiones de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas. El reparto lo completan Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorach, Asier Oruesagasti, Kandido Uranga y Luis Gnecco.