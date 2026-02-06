FormulaTV
El showrunner de 'The Last of Us' cambia de videojuego y adaptará 'Baldur's Gate' para HBO

El guionista, productor y director Craig Mazin encuentra un nuevo proyecto ante el cercano cierre de la historia de Ellie.

©Larian Studios
Por Alejandro RoderaPublicado: Viernes 6 Febrero 2026 10:40 (hace 4 horas)

HBO ha pisado el acelerador con 'The Last of Us', pero ese movimiento no implica de ninguna manera un distanciamiento con respecto al showrunner Craig Mazin. Pese a que el también creador de 'Chernobyl' llegó a asegurar que no podría completar la serie postapocalíptica con una tercera entrega, el máximo responsable de HBO y HBO Max, Casey Bloys, dejó caer recientemente que finalmente "parece que será así" y que la aclamada ficción culminará con su siguiente entrega. Aun así, los caminos de la cadena y el creativo seguirán entrelazándose con nuevos proyectos.

De hecho, ya ha salido a la luz cuál será la próxima colaboración entre las dos partes: la adaptación de otra famosa franquicia de videojuegos. Tras completar la versión televisiva de la saga de Naughty Dog, Mazin volverá a fijarse en el ocio interactivo para sacar adelante 'Baldur's Gate', una serie inspirada en la franquicia de videojuegos que, a su vez, bebe de 'Dragones y Mazmorras'.

'Baldur's Gate III' será la principal fuente de inspiración de la serie de HBO
En concreto, la serie de HBO, que está en una etapa temprana del desarrollo, prestará especial atención a la última iteración de la saga, 'Baldur's Gate III', que vio la luz en 2023 después de tres años en acceso anticipado y ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. No obstante, a diferencia de lo sucedido en 'The Last of Us', que arrancó como un esfuerzo conjunto con Naughty Dog, aunque después el director creativo Neil Druckmann decidió distanciarse, en 'Baldur's Gate' la responsabilidad creativa recaerá plenamente en Mazin.

Como apunta el periodista Geoff Keighley, los autores de 'Baldur's Gate III', Larian Studios, no estarán implicados en la serie, que estará creada, escrita y producida por Mazin, quien asumirá también el rol de showrunner y ofrecerá un planteamiento original. Así pues, no acometerá una adaptación directa como está haciendo en 'The Last of Us', sino que plasmará el destino de personajes "antiguos y nuevos" tras el final de 'Baldur's Gate III'. La compañía que sí se ha ligado al proyecto es Hasbro, propietaria de Wizards of the Coast y, por tanto, dueña de 'Dragones y Mazmorras'.

&#39;The Last of Us&#39; parece abocada a concluir con su tercera temporada
'The Last of Us' parece abocada a concluir con su tercera temporada

Fan absoluto

Al igual que sucedió cuando se anunció 'The Last of Us', Mazin se ha declarado fan acérrimo de 'Baldur's Gate' y, en especial, del laureado tercer juego principal, que se alzó como GOTY en 2023. "Tras dedicarle casi 1.000 horas al increíble mundo de 'Baldur's Gate III', es un sueño hecho realidad el poder continuar la historia creada por Larian y Wizards of The Coast", ha expresado el productor, que encara esta serie como un trabajo a largo plazo.

