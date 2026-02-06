El showrunner de 'The Last of Us' cambia de videojuego y adaptará 'Baldur's Gate' para HBO

Por Alejandro Rodera |

HBO ha pisado el acelerador con 'The Last of Us', pero ese movimiento no implica de ninguna manera un distanciamiento con respecto al showrunner Craig Mazin. Pese a que el también creador de 'Chernobyl' llegó a asegurar que no podría completar la serie postapocalíptica con una tercera entrega, el máximo responsable de HBO y HBO Max, Casey Bloys, dejó caer recientemente que finalmente "parece que será así" y que la aclamada ficción culminará con su siguiente entrega. Aun así, los caminos de la cadena y el creativo seguirán entrelazándose con nuevos proyectos.

De hecho, ya ha salido a la luz cuál será la próxima colaboración entre las dos partes: la adaptación de otra famosa franquicia de videojuegos. Tras completar la versión televisiva de la saga de Naughty Dog, Mazin volverá a fijarse en el ocio interactivo para sacar adelante 'Baldur's Gate', una serie inspirada en la franquicia de videojuegos que, a su vez, bebe de 'Dragones y Mazmorras'.

'Baldur's Gate III' será la principal fuente de inspiración de la serie de HBO

En concreto, la serie de HBO, que está en una etapa temprana del desarrollo, prestará especial atención a la última iteración de la saga, 'Baldur's Gate III', que vio la luz en 2023 después de tres años en acceso anticipado y ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. No obstante, a diferencia de lo sucedido en 'The Last of Us', que arrancó como un esfuerzo conjunto con Naughty Dog, aunque después el director creativo Neil Druckmann decidió distanciarse, en 'Baldur's Gate' la responsabilidad creativa recaerá plenamente en Mazin.

'The Last of Us' parece abocada a concluir con su tercera temporada

Fan absoluto

Como apunta el periodista Geoff Keighley,en la serie, que estará creada, escrita y producida por Mazin, quien asumirá también el rol de showrunner y ofrecerá un planteamiento original. Así pues,, sino que plasmará el destino de personajes "antiguos y nuevos" tras el final de 'Baldur's Gate III'., propietaria de Wizards of the Coast y, por tanto, dueña de 'Dragones y Mazmorras'.

Al igual que sucedió cuando se anunció 'The Last of Us', Mazin se ha declarado fan acérrimo de 'Baldur's Gate' y, en especial, del laureado tercer juego principal, que se alzó como GOTY en 2023. "Tras dedicarle casi 1.000 horas al increíble mundo de 'Baldur's Gate III', es un sueño hecho realidad el poder continuar la historia creada por Larian y Wizards of The Coast", ha expresado el productor, que encara esta serie como un trabajo a largo plazo.