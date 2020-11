El hijo del albacea de Paquirri tendría una grabación de Isabel Pantoja contra el torero: "Cubro mis espaldas"

La noche del viernes 27 de noviembre, Telecinco emitió la tercera entrega de 'Cantora: la herencia envenenada', en la que además de contar con la presencia de Sylvia Pantoja, el programa invitó también a Antonio Escámez, hijo del albacea de Paquirri e íntimo amigo del difunto torero. Una persona que, a través de su progenitor, conocía el motivo por el que el torero comenzó a considerar la idea de divorciarse de Isabel Pantoja antes de su muerte: una supuesta grabación en la que tonadillera cargaba con dureza contra Rivera y que podría haber cambiado por completo la relación entre ambos.

Antonio Escámez, hijo del albacea de Paquirri, invitado de 'Cantora: la herencia maldita'

"No hay nada que nos pueda poner más cachondos que una cinta", reconocía Jorge Javier Vázquez al comenzar la entrevista de Escámez, quien en un principio había acudido para relatar el contenido de una cinta en la que se podía oír a Isabel Pantoja hablando. Unas palabras que el hijo del difunto albacea habría escuchado parcialmente, tal y como apuntaba el propio Antonio al comienzo, y que arrojaría luz sobre las razones de las supuestas intenciones de Paquirri de separarse de Isabel Pantoja antes de su muerte. "Paco llevaba tiempo triste. No sé si se iban a separar, pero había una crisis, como en cualquier otro matrimonio", recordó el invitado, que había conocido dicha información gracias a su padre.

"Paco algunas veces se encontraba tan mal que se venía a dormir a mi casa con mi padre. Sé que ellos estuvieron hablando de cambiar el testamento y de que Paco no estaba bien con Isabel", relató Escámez, quien conoció la existencia de la grabación de la tonadillera tras preguntarle a su padre. "Alguien muy cercano a Isabel se la dio a Paco", apuntó el invitado, quien añadió que el contenido de la cinta "sentó muy mal" al difunto torero. "Mi padre me la puso un poco y se oía a Isabel hablando mal de Paco. Se estaba quejando de su forma de ser, que no podía imaginar que fuera así", desveló Antonio, quien no recordaba si había un motivo concreto de aquellas duras palabras de Pantoja contra su marido. "Todo el mundo puede decir cualquier cosa cuando está enfadado, pero cuando hay información de todas partes, te da qué pensar", confesó el invitado.

"Mientras tengas la cinta, estás protegido"

"Yo creo que ese matrimonio no iba a durar mucho, porque se estaba complicando. En muy poco tiempo, estaban surgiendo muchas desavenencias", opinó Escámez, quien acabó reconociendo que Paquirri era "celoso y machista". "Todo el que lo conocía, lo sabía. Y Paco tenía una herida grave de su primer matrimonio, por lo que un posible desengaño pudo ser la gota que colmó el vaso", manifestó el invitado, quien acabó reconociendo que no solo había escuchado la cinta de principio a fin, sino que también conocía su actual ubicación. "Sabes que, mientras tengas esa cinta, estás protegido", apuntó Kiko Matamoros, algo con lo que coincidió Antonio, antes de señalar que esa cinta "no saldrá nunca a la luz", dado que, con ella "me cubro las espaldas". "He llegado hasta donde creo que, legalmente, puedo llegar", reconoció Escámez, tras lo cual señaló que el contenido desvelaba los "pocos escrúpulos" que la tonadillera tendría hacia su pareja.