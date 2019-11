Hugo Sierra rompe su silencio sobre su relación con Adara en una revista por una alta cifra económica

En las últimas semanas no se habla de otra cosa en 'GH VIP': La relación de Adara y Gianmarco. El italiano y la madrileña han protagonizado imágenes que han puesto en jaque la relación de esta última con su novio Hugo Sierra. Ambos, que tienen un hijo en común, nos contaron en los primeros días del concurso lo idílico de su relación y lo enamorados que estaban. Sin embargo, tras el intenso acercamiento de Adara y Gianmarco, parece que no era del todo cierto.

Hugo Sierra en 'GH VIP: Límite 48 horas'

"Te juro que he luchado por nuestra relación", le confesó Adara a Maestro Joao cuando hablaban sobre la vida de esta y Hugo Sierra fuera de la casa: "Me paseo en bragas por casa y nada, haciendo deporte en medio en pelotas y nada". La madrileña, sorprendida de sus propios sentimientos, se abrió con el vidente: "Yo no sabía qué me pasaba cuando entré, porque no le echaba de menos", dijo sobre el padre de su hijo. La conversación fue más allá hasta que Adara aseguró que, en una ocasión, su novio "la había insultado", lo que provocó una fuerte discusión.

Estas declaraciones de la concursante llegan después de que su novio ya haya tomado la decisión de romper su relación. Al menos, eso es lo que dijo públicamente. Ahora, parece que el uruguayo ha encontrado el lugar para hablar largo y tendido sobre cómo era su relación y su reciente ruptura. Ha sido María Patiño, desde su programa 'Socialité', quien ha dado la información de que el ganador de 'GH Revolution' habría roto su silencio en una entrevista a una conocida revista por una elevada suma de dinero.

Una extensa charla

Durante al menos cuatro horas, desde las 10:30 de la mañana del sábado 9 de noviembre, Hugo Sierra ha estado con periodistas de una revista en su casa preparando y realizando esa entrevista de la que han informado desde la propia puerta de su portal en 'Socialité'. Son muchas las preguntas que pueden responderse en esta entrevista y muchas las respuestas que Hugo tendrá que dar a todo lo que ha revelado Adara dentro de la casa.

La exclusiva de 'Socialité'

Cuando aún están por conocerse los detalles de esta entrevista y la fecha de su publicación, 'Socialité' también ha dado a los espectadores otro importante dato sobre esta historia. Al parecer, y según informa el programa de Telecinco en exclusiva, Hugo Sierra le habría sido infiel a Adara antes de la entrada de esta en la casa de Guadalix de la Sierra. Parece que aún nos quedan muchos capítulos por ver protagonizados por Adara y Hugo. ¿Será definitiva su ruptura o viviremos en directo su reconciliación?