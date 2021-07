El asesinato de Samuel durante el sábado 3 de julio de 2021 ha provocado la repulsa de la sociedad española. Un grupo de jóvenes acabó con su vida por su orientación sexual al grito de "maricón". Las redes sociales se volcaron exigiendo justicia y libertad, algo que algunos famosos televisivos han querido secundar, como ha sido el caso de Hugo Silva, Rozalén o Víctor Palmero, entre otros muchos.

La indignación y la rabia se percibe a través de tuits como: "El odio es la montaña de mierda más grande del planeta. El odio es cobardía", tuiteó Hugo Silva. Las palabras de Rozalén condenan lo sucedido en la misma línea que el actor, llamando "cobardes infelices" a los autores del asesinato de Samuel. Mientras, Palmero se lamenta de ese sentimiento que inunda el mundo en este tipo de ocasiones.

El odio... odio provoca. ???????? En shock. Arrebatar la vida a golpes a un chaval gritándole 'maricón' en pleno 2021. Cobardes infelices... Hoy no siento lejanas las injusticias que ya me parecían del pasado. #JusticiaParaSamuel ???? Y Amor, mucho Amor... Que falta por todos lados... pic.twitter.com/fDN2Hksnwn

No obstante, no han sido los únicos en pronunciarse. Ángel Martín y Risto Mejide ha aprovechado las cámaras para expresar su punto de vista de estos difíciles acontecimientos y su contundente repulsa a los medios que hablaron de este asesinato como una "muerte": "Si la paliza ha sido por tu orientación sexual, es un asesinato homófobo".

Risto Mejide: "Estoy hablando del asesinato de Samuel en A Coruña. Me sorprende que algunos medios hablen de 'muerte', cuando está claro que lo han asesinado (...) No sé qué más pruebas necesitamos". Gracias @ristomejide y @todoesmentiratv por hablar claro???????? | #justiciaparasamuel pic.twitter.com/n4rtMTR9T2

Se está viviendo una oleada de crimenes LGTBIfobicos por todo nuestro país, algo que no se puede permitir. Pedimos justicia, libertad y que haya un futuro para todes. Por eso mañana nos manifestamos porque sin justicia no hay libertad!!! ???? #JusticiaParaSamuel ???? pic.twitter.com/RImNl2xz9x

No es homofobia.



Lo gays no te producen una ansiedad incontrolable, un miedo intenso y desproporcionado.



No estás enfermo.

No eres homófobo.



Eres un ser intolerante, antisocial y egoísta que te crees superior a los demás y con el derecho a imponer tu estilo de vida.