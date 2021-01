El equipo de 'Sálvame' sufre a Filomena: Desde el viaje en Metro a la policía escoltando a Chelo García Cortés

La borrasca Filomena ha colapsado Madrid con la nevada histórica. Como todos sabemos, un gran número de personas se quedó varada bajo el temporal en las carreteras, mientras que otras no pudieron regresar a sus hogares o, en un mejor escenario, sufrieron grandes dificultades para volver. Este fue el caso de los colaboradores de 'Sálvame'.

Lydia Lozano y Gema López regresan a casa en Metro

'Sálvame' termina a las 21h00 y el temporal, en ese momento del viernes 8 de enero, se encontraba produciendo sus primeros estragos. Varios de los colaboradores recibieron noticias de allegados de que la situación era peor de lo que se esperaba, lo que fue incrementando su preocupación. Gema López y Lydia Lozano no pudieron marcharse en coches de producción, de modo que, junto a parte del equipo, sortearon todos los baches del camino para poder llegar a la estación de Metro más cercana.

"Es que esta movida yo no la sabía. Yo he dicho que nos íbamos en taxi, el taxista no tenía cadenas, tú te has puesto a hacer selfis...", le reprochaba Lozano a López en su viaje en transporte público, como captó uno de los móviles del equipo. "Si en Plaza de Castilla no hay taxi, me voy andando", aseguraba, quien en su conexión con 'Sábado deluxe' el domingo afirmaba que había sido "una experiencia maravillosa".

Rafa Mora saltó la valla de Telecinco

Pero no todos lo vivieron con tanta emoción, y es que Mila Ximénez mantiene un recuerdo horrible de ese momento. "Lo viví con muchísima angustia, ni siquiera el taxista sabía si podía dejarnos en casa y eso me provocó que acabara hiperventilando", afirmaba, agradeciendo que Kiko Matamoros, que iba con ella, le amenizara el viaje. En el caso de María Patiño, esta no pudo acudir el sábado a 'Socialité' al no poder salir de casa, pero sí que al día siguiente lo intentó en Metro, aunque le supuso una auténtica odisea. "Hemos tenido un problema, no sé qué ha pasado en el Metro que se ha girado y se ha dado la vuelta. No me sé desenvolver nada bien, no me entero, hay demasiados túneles y demasiadas historias", lamentaba.

Chelo García Cortés junto a Israel Lancho a la salida del hotel

Rafa Mora fue otro de los que vivieron una gran aventura para poder llegar, como él mismo contó al inicio de 'Sálvame': "Se le rompieron las cadenas al conductor. Llamó a la grúa, pero el seguro le dijo que tenía que esperarse unas 48 horas para echarle un cable. Llamó a una grúa de forma particular, nos sacó la grúa, pero el hombre no podía acceder a Telecinco, entonces me dejó al otro lado de la carretera y me tocó saltar la valla".

Chelo García Cortés, escoltada por la policía

Con mayor o menor facilidad, casi todos los colaboradores pudieron volver a sus casas, a excepción de Chelo García-Cortés. Esta tenía que regresar a Barcelona, lo cual fue imposible, así que se quedó pasando la noche en el mismo hotel en el que se tuvo que alojar Israel Lancho, el invitado de 'Sálvame' de ese día. "Ayer fue un caos porque llegaban los taxis a la sede de Telecinco, pero lógicamente pasaban de nosotros", relataba en 'Socialité' un día después.

Sin embargo, una vez acabado el vídeo, Kiko Matamoros aseguraba que Lydia Lozano y Gema López habían dejado tirada a su compañera Chelo. "Si Chelo cuenta la verdad, aquí hay dos compañeras que tendrían que avergonzarse de lo que pasó el viernes por la insolidaridad con ella". López, sabiendo que estaba siendo aludida, se defendió: "Cuando llegamos a la puerta, el taxi se fue. Lo que le dicen a Chelo es 'quédate dentro, que Israel tiene coche' y espera a Israel. Y nosotras decidimos irnos andando".

Rafa Mora aportó más detalles a esta complicada marcha de Mediaset: "Chelo se vio impedida y la tuvo que llevar al policía al hotel". López, que seguía defendiéndose de las acusaciones, argumentó que a ella no fue "a buscarla un supercohete y me fui como una reina".