La semana pasada en 'Fear The Walking Dead' los diferentes grupos en los que se encuentran divididos los protagonistas decidieron reunirse para compartir información sobre el exterior y Virginia, pero la calma terminó cuando apareció la sospecha de la presencia de un posible traidor. Las dudas se esfumaron cuando descubrimos que todo había sido por culpa de Daniel, que ha comenzado a tener problemas mentales que pueden suponer un peligro para las personas de su alrededor. Por este motivo, decidió marcharse de la comunidad que él mismo había ayudado a levantar, trasladándose con Strand.

Alicia en el 6x11 de 'Fear The Walking Dead'

Mientras tanto, Grace empezaba con las contracciones que indican que el parto es inminente, aunque las condiciones no sean las más adecuadas para dar a luz. Viendo la situación en la que se encuentran, Dakota decidía colaborar aportando información sobre una conversación que escuchó entre Virginia y uno de sus hombres, donde revelaban la presencia de una comunidad que se esconde bajo tierra. Para averiguar más sobre ese grupo, Luciana y Wes se ponían en marcha para unirse a Alicia y Althea e iniciar una nueva misión de reconocimiento.

En concreto, en este capítulo, el undécimo de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "The Holding", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, Alicia, Luciana, Wes y Althea se infiltran en una nueva comunidad para descubrir cómo sobreviven bajo tierra y si pueden suponer un peligro o no para ellos. Sin embargo, lo que era una misión aparentemente sencilla se convierte en una ardua tarea de rescate cuando se encuentran con un viejo conocido.

The Holding, una comunidad subterránea

Alicia y Althea visitan The Holding en el 6x11 de 'Fear The Walking Dead'

Ante la falta de una figura que ejerza de villano tras el asesinato de Virginia, la principal duda era saber quién iba a ocupar ahora ese rol antagonista, pregunta que ha obtenido su respuesta en este episodio. La semana pasada ya pudimos intuir que este momento llegaría cuando decidieron hacer caso a la información aportada por Dakota, emprendiendo una expedición hasta el refugio en el que se encuentra el grupo que ya ha realizado varios ataques y que deja pintadas bajo el lema "El fin es el principio". Para pasar desapercibidos deciden infiltrarse como un grupo que intenta sobrevivir en el exterior y que se encontraba buscando alimento cuando han sido descubiertos por los reclutas de The Holding, nombre que recibe dicha comunidad.

Lo más llamativo de este grupo del que hasta ahora teníamos pocos detalles es que su refugio se encuentra bajo tierra, donde han logrado crear todo un sistema de abastecimiento en el que no faltan el agua, la luz y los alimentos. Sin embargo, lo más sorprendente es que utilizan los cuerpos en descomposición de los caminantes como abono para mantener sus plantaciones y alimentar a las gallinas. Al igual que Alicia, nos preguntamos si eso no es contraproducente para el ser humano, pero su forma de vida se sustenta en que lo que para otros supone el final, para ellos es una oportunidad de continuar creando vida sin necesidad de estar en el exterior.

Detrás de todo ese sistema que han logrado levantar y sostener debe encontrarse un líder, pues ninguna comunidad logra semejante organización sin una persona al mando. En este caso esa figura se trata de Teddy, un hombre al que mantienen en el anonimato hasta el final del episodio para generar mayor intriga e interés en torno a su persona. Los guionistas juegan a ofrecernos información sobre su forma de pensar, pero sin dejarnos ver su rostro desde un principio. Además, nos recuerdan constantemente la influencia que tiene sobre su gente, que están alienados con su pensamiento de que los caminantes son una fuente de prosperidad.

Un rencuentro inesperado

Althea y Wes investigan a Derek en el 6x11 de 'Fear The Walking Dead'

Para que el ritmo no decaiga una vez descubierto el funcionamiento de The Holding, introducen un giro con la llegada de Derek, el hermano de Wes al que daba por muerto. Tiempo atrás se separaron cuando Derek fue en busca de leche condensada para su café, pero cuando salía de la tienda fue sorprendido por una horda de caminantes que le impidió coger su moto, por lo que se refugió en un cobertizo que colapsó y, cuando estaba a punto de morir, aparecieron Teddy y sus hombres para rescatarle. La sorpresa ha sido grata al descubrir que sigue con vida, aunque no es muy difícil intuir que nada es lo que parece detrás de tanta felicidad. Sobre todo, porque al igual que el resto, Derek también se encuentra alienado e intenta convencerles de que deben permanecer en ese lugar.

Sin embargo, Wes, Alicia, Luciana y Althea saben que los habitantes de The Holding son los responsables de varias muertes, por lo que no son tan buenos como quieren aparentar. Sin ir más lejos, entre las pertenencias de Derek hallan papeles e información que pertenecen a la misteriosa organización de la que formaba parte aquella mujer de la que Althea se enamoró en la temporada anterior. No hay más ciego que el que no quiere ver, por lo que Wes termina asumiendo que su hermano es igual de culpable que el resto, por lo que intenta hacerle entrar en razón para que acepte acompañarles y evitar de esta forma que siga cometiendo asesinatos porque sabe que él no es así, que todo es por culpa de la influencia de Teddy, la cabeza pensante de cada una de las ejecuciones.

Infiltración fallida

Wes, Alicia, Luciana y Althea en el 6x11 de 'Fear The Walking Dead'

La acción aumenta en la recta final, haciendo que el interés crezca conforme transcurre el episodio, consiguiendo mantener la atención del espectador hasta el último minuto. De este modo, las escenas de mayor tensión se producen cuando son descubiertos intentando huir y amenazan con matar a Wes. Su hermano hace acto de presencia desvelando que le había engañado, pero logra en el último momento que le perdonen la vida a Wes. Sin embargo, todo se tuerce cuando ambos se enfrentan y Derek muere tras ser mordido por un caminante ante la mirada de su hermano, que no tiene más remedio que dispararle para evitar que se convierta.

Gracias a la actuación de Wes logran escapar, aunque para ello hemos tenido que sufrir por sus vidas cuando se han quedado encerrados en una habitación repleta de caminantes. Luciana, Althea y Wes han podido regresar a casa, narrar todo lo sucedido y entregarles los mapas, aunque desconocen el paradero de Alicia, que decidió sacrificarse para que sus amigos pudiesen salir de allí. Como espectadores sí que sabemos que continúa con vida y que, además, ha podido conversar cara a cara con Teddy, personaje interpretado por el actor John Glover. El hombre está convencido de que ella es la persona escéptica que estaba buscando y que va a lograr que vea el mundo como él, pero en el fondo conoce muy poco a Alicia, pues ya no es aquella joven ilusa y manipulable de la primera temporada.

Así pues, el episodio concluye dejando varias puertas abiertas. Para empezar, el futuro de Alicia es incierto en este momento y sus amigos viven con la incertidumbre de si sigue con vida o no, por lo que tampoco saben muy bien qué pueden hacer para ayudarla. Asimismo, Althea ha decidido salir en busca de aquella mujer de la que se enamoró con la intención de avisarle del peligro que corren. Igualmente, tampoco podemos pasar por alto que uno de los intereses de la gente de The Holding es averiguar dónde está Morgan, al que conocen de antemano. ¿Qué es lo que saben sobre él y que quieren conseguir encontrándole? ¿Logrará Alicia escapar de las garras de Teddy o acabará sucumbiendo a su forma de vida?