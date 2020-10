Inma y Ángel abandonan juntos 'La isla de las tentaciones': "Estaba seguro de que me iba a ir con ella"

Durante una tensa primera hoguera de 'La isla de las tentaciones' emitida en la noche del miércoles 30 de septiembre, Inma Campano decidió reencontrarse con su pareja, Ángel de los Santos, en una hoguera de confrontación, tras no tener más imágenes que las que Sandra Barneda le había mostrado previamente en la villa, con la esperanza de que se mostrara más proclive a divertirse con sus compañeras. Una decisión tras la cual, de forma inesperada, la pareja optó por abandonar juntos el reality.

Ángel e Inma, emocionados al reunirse en 'La isla de las tentaciones'

"No soy feliz aquí, pensé que podía separarme de él, pero no", reconocía una triste Inma, durante la primera hoguera. "Quiero que él se lo pase bien, pero que sea sabiendo lo que hace y dándome mi sitio", añadió la participante, a quien Barneda señaló que "estás mal, no estás disfrutando y consideramos que es mejor que, por el momento, no veas imágenes de Ángel". "Me siento egoísta, llorando, porque mis amigas lo están pasando fatal por cosas peores", declaró entonces Campano, antes de admitir que "me quiero ir, me va a costar la salud".

"No me imaginaba que separarme me afectara tanto. Ahora mismo lo que más quiero es ver a mi novio", confesó la participante, quien acabó pidiendo una hoguera de confrontación con su pareja. "Voy a ir a hablar con Ángel, pero él podrá presentarse o no. En caso de que no se presente, tendrás que abandonar 'La isla de las tentaciones' sola", explicó Sandra, tras lo cual Inma manifestó sus ganas de ir a la hoguera "para que Ángel me pueda dar explicaciones". "Estoy jodido porque no me lo esperaba tan pronto", declaraba por su parte Ángel, al conocer la decisión de Inma. Una noticia que pilló por sorpresa al participante y que lo tuvo en vilo durante todo el día, hasta que se reunió con una nerviosa Inma en la hoguera.

"Ha triunfado el amor"

Inma y Ángel en la primera hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones'

"Tenía miedo de que Inma no me devolviera el abrazo. Creo que es el abrazo más importante de mi vida y lo voy a recordar siempre", declaró Ángel, tras ser recibido por una emocionada Inma con la que se fundió en un cariñoso abrazo. "No podía estar sin verte. No me podía relacionar bien. No paraba de echarte de menos", reconocía por su parte Campano, emocionada, antes de pedir explicaciones a su novio sobre el hecho de haber dado colocado su collar a una de las chicas que se lo habían dado a él, algo que habían prometido no hacer. "Fue simplemente que llegué a la casa y estaba fatal y ella fue la única que estuvo ahí", aclaró Ángel, quien protestó por las continuas presiones de sus compañeros para que jugase a "verdad o reto".

"Solo quiero que esas cosas me las haga ella. No he jugado. Quiero irme a casa con ella y olvidarme. La experiencia ha sido buena, pero aquí sobro", afirmó Ángel. "Antes de entrar tenía asegurado de que eras el hombre de mi vida, ahora me he dado cuenta más aún", reconoció por su parte Inma, quien incluso confesó su deseo de casarse con su pareja y formar una familia con él. Una declaración tras la cual Barneda quiso si continuaban con la experiencia o, por el contrario, abandonaban la isla, opción por la que acabaron decantándose. "Yo estaba seguro de que me iba a ir con ella desde el primer momento", reconoció Ángel. "Habéis demostrado que vuestro amor está por encima de cualquier cosa. Muchas gracias por vuestro amor, sed muy felices", deseó Barneda, tras lo cual Inma señalaba ante las cámaras que "ha triunfado el amor y nos vamos juntos".