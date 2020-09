Melodie da por finalizada su relación en 'La isla de las tentaciones': "Ya no tengo pareja aquí"

La noche del miércoles 30 de septiembre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que las chicas se enfrentaron a su primera hoguera, donde Melyssa Pinto fue la primera en ver imágenes de su pareja. Sin embargo, su compañera Melodie Peñalver tampoco pasó un buen rato cuando llegó su turno, dado que escuchó unas palabras de Cristian Jerez, por las que la participante dio por muerta la relación antes incluso de concluir el reality.

Melodie, decepcionada con Cristian en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones'

Melodie se mostró preocupada ante la posibilidad de ver un "exceso de confianza con las chicas tan pronto", antes de poder ver a su novio bailando con Patricia, una de las solteras. "Creo que no he bailado con él agarrada nunca. Igual ahora se siente liberado, no lo sé", comentó la participante, algo molesta. Dicha sensación no hizo sino crecer, en cuanto el programa le mostró imágenes de Cristian en las que, conversando con las solteras, afirmaba que "he venido para separarme, no para reforzar nada".

"No lo conozco, no sé quién es", aseguraba Melodie, perpleja, quien señaló que el reforzar la relación "es la base de venir aquí". "Me estaba pidiendo matrimonio antes de venir. ¿Cómo puede decir eso? Ha venido a ridiculizarme. No me queda plancha a mí...", comentó la participante, antes de sentenciar su noviazgo. "Doy por finalizada mi relación. Ya no tengo pareja aquí", añadió Peñalver, quien recordó que "la última vez que lo vi, me dijo llorando que no hiciera nada, que si no, se moría". "Por un lado lo agradezco, yo he venido aquí a tenerlo claro", meditó Melodie.

"No quiero seguir siendo la tonta"

"Ya no tengo ganas de luchar. Mi tiempo ya no lo perderé más. Nueve años dedicándole tiempo, perdonando un montón de cosas, cosas que no se deberían perdonar y me lo paga así, con la primera que conoce", declaró Melodie, quien confesó estar "flipando, no tengo palabras". "Se me ha caído todo", reconoció la participante, quien admitió ante las cámaras que "no sé cómo sentirme". "No sé qué camino debo tomar, porque yo he venido aquí a confiar en él", añadió Peñalver, antes de confesar que "sigo queriendo a Cristian, pero no quiero seguir siendo tonta".