Marta carga contra Lester en 'La isla de las tentaciones': "Hace tiempo que no me hace feliz"

'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega la noche del 30 de septiembre, en la que los participantes del reality se enfrentaron a sus primeras hogueras. El grupo de las chicas acabó en su mayoría entre lágrimas, después de que Melyssa Pinto debutara abandonando la hoguera por los juegos de Tom Brusse con las solteras, mientras que Melodie Peñalver incluso dio por concluida su relación con Cristian Jerez. En el caso de Marta Peñate, la hoguera tampoco fue demasiado bien, a raíz de las críticas que Lester Duque había lanzado contra ella junto a las solteras de su villa.

Marta, atenta a las imágenes de Lester junto a sus compañeras de 'La isla de las tentaciones'

"Has venido para saber si tu relación va a pasar a un nivel superior, o no", recordó Sandra Barneda antes de dar paso a las imágenes de Lester. "Tengo muchas sensaciones. Tengo que ver las imágenes para ir encaminándome", confesó Marta, quien no pudo disimular su alegría al ver que su pareja cambiaba su cita con Elisa García para tenerla con Andrea Gasca. "Le doy las gracias por cambiar la cita, porque me parecía una falta de respeto", reconoció la participante quien, ante la complicidad de su pareja con las solteras, declaró que "me da igual, porque él también va a ver imágenes. Que cada cerdo sujete su bellota".

El enfado de Marta estuvo lejos de desaparecer cuando, en plena cita con Andrea, entre flirteos, Lester la describió como una "persona conflictiva". "Encima se autoengaña. Pinocho", masculló entonces Peñate, molesta. "Estamos aquí porque él me ha engañado mil veces. No estamos aquí por mí, estamos aquí por él. Que está genial que se lo pase bien, yo también lo voy a hacer", declaró la participante, cuyo cabreo siguió creciendo al ver cómo Lester permitía que Elisa se colase en su habitación para hablar. "Llevo once años con una chica a la que le molesta todo de mí", se quejó Lester, en una conversación muy cercana con la soltera.

"No pienso frenarme en nada"

Las palabras de Lester y su complicidad con Elisa acabaron desatando las lágrimas de Marta, que señaló a los "gestos, todo" lo que veía en su pareja que la hacían sentirse mal. "Me molesta que se autoengañe. No tienes ni idea de todo lo que me ha hecho. Hace tiempo que no me hace feliz", confesó Peñalte, llorando, momento en el que Barneda le preguntó si "estás enamorada de Lester". La participante sacudió la cabeza de forma negativa, una respuesta que desmintió ante las cámaras. "Cómo puedo estar enamorada de alguien que me hace daño... claro que estoy enamorada de él. Son once años de mi vida, por favor", reconoció Peñalte, entre lágrimas. "Quiero crear una Marta más fuerte, que pueda superar que el amor de su vida, no lo es. No pienso frenarme en nada", prometió la participante.