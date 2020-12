Isa Pantoja, en 'La casa fuerte', tras su expulsión: "Me gustaría saber cómo puedo hablar con mi madre"

La noche del domingo 20 de diciembre, 'La casa fuerte' emitió la semifinal de su segunda edición en Telecinco, en la que Tom Brusse y Sandra Pica tuvieron que despedirse del reality a las puertas de la final. Además, Chabelita Pantoja tuvo ocasión de hablar de sus primeras expulsiones tras ser expulsada en la gala del jueves 17 de diciembre junto a Asraf Beno, al haber tenido ocasión de contactar por fin con su familia tras conocer el conflicto que se estaba desarrollando entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera durante su estancia en el concurso.

Isa Pantoja habla con Jorge Javier de su madre, Isabel Pantoja, en 'La casa fuerte'

"Iba a decir que has vuelto a la vida normal, pero claro, viniendo de Cantora...", bromeó Jorge Javier Vázquez al iniciar la conversación con Isa. El presentador afirmó entonces que "vamos a ser muy claros", antes de adelantar que la concursante iba a dar una exclusiva que saldría publicada el miércoles 23 de diciembre, "con declaraciones tuyas acerca de lo que se ha venido cociendo fuera a lo largo del concurso". "Ya nos has contado muchas cosas en el programa y hoy únicamente será un avance. ¿Has hablado con tu hermano?", planteó el catalán, quien recibió un "sí" por respuesta.

"¿Has intentado ponerte en contacto con tu madre?", lanzó entonces Jorge Javier. "Sí. Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella", confesó la concursante, sorprendiendo a muchos de los colaboradores, mientras que otros no lo estaban tanto. "Creo que ya podrás desarrollar la respuesta próximamente. Pero vamos, a buen entendedor...", comentó el presentador, momento en el que Belén Rodríguez intervino para plantear que "la posibilidad de que Isabel Pantoja pueda estar secuestrada", despertando algunas risas entre los presentes. "No, en serio, porque no me lo explico", añadió la colaboradora.

"No creo que mi madre vaya a celebrar la Navidad"

El presentador también quiso saber dónde pasaría Isa las Navidades, momento en el que la concursante apostó por que, "tal y como está la situación, no creo que mi madre vaya a celebrar la Navidad, entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf, en mi casa". "Con mi hermano, él estaría encantado, pero es verdad que lo celebra con la familia de Irene, y más con lo que ha pasado", explicó Pantoja, haciendo referencia al reciente fallecimiento del padre de su cuñada, tan solo nueve meses después de la muerte de su madre.

"¿Has visto las tres entregas de 'Cantora: la herencia envenenada'?", quiso saber entonces Jorge Javier. "He visto la primera y ha sido suficiente", respondió Isa, quien reconoció haber sentido "dolor" al ver las declaraciones de su hermano contra su madre. "Es brutal lo que ha dicho Isa Pantoja", comentó el presentador sobre las declaraciones de la concursante sobre su madre, antes de dar paso a otro contenido del programa, tras lo cual Belén Ro declaró que "yo me lo imaginaba".