Sandra y Albert podrían haber tenido un "tonteo" antes de 'La casa fuerte': "Me planteé ir a su trono"

La noche del martes 10 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su tercera gala, con Sandra Barneda como presentadora. Una ocasión en la que se emitieron imágenes de la convivencia de los concursantes, entre las que se encontraba la primera disputa entre Sandra Pica y Tom Brusse dentro del reality, después de que el empresario encontrara a su pareja hablando con Albert Álvarez sentada sobre su cama, lo que acabó desvelando el supuesto pasado en común de ambos concursantes a pesar de que el empresario negó su enfado por dicho acercamiento entre ambos.

Sandra se sincera sobre su pasado con Albert en 'La casa fuerte 2'

"Llevo todo el día detrás de ti", protestó Brusse, en medio de la disputa, en la que Mari Cielo Pajares señaló que Sandra estaba mal "porque está compartiendo la casa con alguien que no le apetece", haciendo referencia a la mala relación entre Pica y Samira Jalil, quien había asegurado haberse enrollado con Brusse. "Encima me recriminas que vienes detrás de mi. ¿Te lo he pedido?", replicó Sandra, alterada, tras lo cual Tom cuestionó si su pareja pensaba "que tengo celos" de Albert, algo que el marroquí negó tajantemente. Una situación que sus protagonistas tuvieron ocasión de aclarar en directo, momento en el que Tom insistió en que "no tengo ningún problema con Albert" a causa de Sandra.

"Si no estuvieras con Tom, ¿Albert es tu tipo de hombre?", planteó entonces Barneda. "Me estás haciendo una pregunta supercomprometida", protestó la aludida, quien acabó reconociendo que "es un buen chico y sí que es verdad que, en el pasado, me planteé ir a su trono", haciendo referencia al paso del catalán por 'Mujeres y hombres y viceversa'. "Yo estoy con Tom, le quiero a él", añadió la concursante, tras lo cual achacó su bajón a estar "superagobiada", la ausencia de su familia y sus conflictos con Samira. "Cuando quiero estar sola, no me gusta expresarme", prosiguió la barcelonesa, al recordar el momento en el que discutió con Tom porque "él es todo lo contrario", aunque afirmó que la situación en la casa estaba más tranquila.

"A lo mejor los celos de Tom no son infundados"

Ya en plató, fue Rafa Mora quien desveló que podría haber ocurrido algo más entre Pica y Álvarez. "Puedo jurar que Sandra y Albert estuvieron mareando durante mucho tiempo", desveló el colaborador, ante la sorpresa de sus compañeros. En dicho acercamiento, los ahora concursantes se habrían intercambiado "mensajitos diciéndose lo guapos que son, las ganas que se tienen. No solo quedó en ver a un tronista en la tele y que te llame la atención". "A lo mejor los celos de Tom no son infundados. Quizás sabe algo que no sabíamos el resto", apostó Mora, mientras que otros compañeros vaticinaban que Sandra se decantaba por una ruptura con Brusse antes de lanzarse a por Albert. "Yo sé que Albert ha estado de fiesta y estaba Sandra, y yo he visto cómo iba detrás de ella", comentó el cuñado de Pica, presente en plató, matizando que fue "hace mucho tiempo, cuando Albert era tronista".