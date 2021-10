La emisión de la quinta entrega de 'La última tentación' del miércoles 13 de octubre, arrancó con el beso entre Bela Saleem e Isaac Torres, que el programa ya había desvelado previamente durante el debate con Sandra Barneda. Un contacto que se produjo mientras el resto de habitantes de Villa Luna se encontraban en una nueva hoguera, por lo que el catalán terminó compartiendo con ellos lo ocurrido a su regreso. Sin embargo, no todos optaron por la comprensión, como ocurrió en el caso de Christofer Guzmán, quien no dudó en reprocharles lo que habían hecho, especialmente el daño que le iban a causa a Lucía Sánchez.

Christofer Guzmán, enfadado por un comentario de Bela Saleem en 'La última tentación'

"Ha pasado lo tenía que pasar y espero que no te arrepientas", manifestó Saleem, cuando Stefany Martínez se unió a ellos. "Yo soy de las típicas personas que lo que hago es lo que siento en el momento y nunca me arrepiento", aseguraba entonces Torres, ante lo que Martínez confesó que "cuando estuvimos en Villa Playa, te vi muy seguro. Ha sido entrar ella y te ha descuadrado todo". Los tres recibieron entonces al resto de habitantes de la villa, quienes compartieron con ellos lo que habían visto en la hoguera. "Me han puesto unas imágenes de ti hablando con Marta, diciendo que Fani te comió el cuello", desveló entonces Guzmán, dirigiéndose a Torres, quien lo confirmó y apuntó que "mi amiga es ella y yo no soy quien para decirte nada, sino tu pareja". "No dejo de ver cosas negativas y malas hacia mí. Visto lo visto, tengo más posibilidades al creer a Isaac que a Fani", reflexionó el chileno.

Al concluir la ronda de lo que habían vivido en la hoguera, Torres compartió que "llevo todo el día rayado, pensando en la relación que tenía. Creo que Lucía y yo tenemos una forma de vida que es totalmente diferente el uno del otro". "Tienes una atracción por ella que no es normal", apuntó Jesús Sánchez, sobre la relación entre el catalán y la kuwaití. "Cuando os habéis ido, hemos estado hablando, he estado muy a gusto y nos hemos besado", confesó entonces el primero. Ante esta revelación, Lester Duque señaló que "si es lo que sientes, está claro que vas a hacer daño, pero al final uno tiene que pensar en sí mismo", mientras que Sánchez manifestó que "no me llevo bien contigo nunca, pero sabes que Lucía sufrió mucho aquí y podías haberle ahorrado el sufrimiento. Pero veo que no te puedes aguantar".

"No hace falta que lo vea toda España"

"La persona que menos daño quiere hacerle, lo prometo, soy yo", aseguraba Torres, ante la comprensión de sus compañeros. A ello, el catalán sumó sus palabras ante las cámaras, en las que confesaba que "estoy confundido. No me arrepiento de haberme besado con Bela, pero sí de hacer daño a Lucía y asumo toda la culpa". "Bela está encantada, mírala", comentó Mayka Rivera en la reunión, momento en el que la aludida reconoció que "estoy encantada, obviamente, pero no me gusta hacerle daño a nadie".

"¿No te gusta hacer daño a otra persona, sabiendo que lo podéis hacer fuera perfectamente? Haber aguantado", saltó entonces Guzmán, a lo que Saleem replicó que "Lucía no es mi amiga". "Escúchame, que más culpa tiene el que tú. Tampoco estoy diciendo que seas mala persona ni nada, pero si tú misma reconoces que no te gusta hacer daño, joder, pues cojo y me espero lo que haga falta, se lo explico fuera y no hace falta que lo vea toda España y que sufra como lo que va a sufrir esa chica", replicó el chileno, visiblemente enfadado, antes de marcharse. "A algunos compañeros no les ha hecho mucha gracia, pero yo voy a seguir haciendo lo que me apetezca en cada momento", declaró Saleem, después de lo ocurrido.