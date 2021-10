La noche del lunes 18 de octubre, Cuatro emitió una nueva cita del debate de 'La última tentación', en la que el programa recibió en plató a Isaac Torres, después de que el barcelonés protagonizara una infidelidad con Bela Saleem en la última entrega del reality. Una ocasión en la que, mientras algunos se mostraban comprensivos ante las explicaciones del novio de Lucía Sánchez, Nagore Robles no dudó en lanzar sus críticas por el comportamiento de Torres.

Nagore Robles, cara a cara con Isaac Torres en 'La última tentación'

Antes de que Torres llegara a plató, Robles no dudó en lanzar unas dudas palabras contra él al escuchar cómo trataba de explicar su comportamiento en el reality a pesar de tener pareja. "Tú estás haciendo un papel y un teatro de narices", acusó la colaboradora, a lo que sumó el señalar que "esta versión barata de pena ya la vimos cuando le destrozaste el corazón a Marina". "Si tú sabías que Bela era tu tentación máxima, ¿se lo dijiste a Lucía en la playa?", lanzó Robles, ante un incrédulo Torres. "Me parece ridículo y patético lo que dice. ¿Crees que tengo premeditado con quién voy a caer?", replicó el aludido. "¿Me vas a hablar tú de ridículo y de patético, con el comportamiento que has tenido con tu pareja? ¡Es que me ahogo!", contraatacó Robles, tajante.

"Ridículo es lo que has hecho tú, después de prometer tanto", insistió la colaboradora, ante los intentos de réplica de Torres. "Lo he hecho. Si lo he hecho, ha sido porque lo sentía en ese momento, tenía otras cosas en la cabeza y salió así", defendió el barcelonés, tras lo cual recalcó que "todo el mundo se equivoca. Yo no lo niego". Una tensión entre la bilbaína y el barcelonés que se produjo también en otros momentos de la gala, donde Robles incluso opinó que tanto Torres como Manu González "son exactamente iguales", especialmente en relación a lo que le habían hecho a Sánchez. "Lobo ha dicho que la ve más fuerte, pero no la hacéis fuerte ni tú ni Manuel. Ella es fuerte. La pena es que solo lo es cuando vosotros la hacéis muchísimo daño, que es lo que has vuelto a repetir", señaló Robles, sobre la gaditana, para después añadir que "todo lo que criticabas de Manuel, lo has vuelto a hacer tú y eso es de vergüenza".

.@Nagore_Robles: "Vosotros no hacéis fuerte a Lucía. Ella es fuerte. Todo lo que criticabas antes en Manuel lo has hecho tú y eso es de vergüenza"



???? #TentaciónDBT5 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/T4rF0W7fGa — La Última Tentación (@islatentaciones) October 18, 2021

"Sabes por lo que pasó Lucía"

"Está haciendo el lío y estáis cayendo la mayoría. Esto no me lo creo para nada", manifestaba también la bilbaína, una vez que Torres ya estuvo en plató y pudo hablar con ella frente a frente, momento en el que aseguró que su comportamiento radicaba en el hecho de que, en el fondo, no era realmente feliz con Sánchez. "Eres muy liante y está muy guay el rollo. No tengo nada personal en contra, pero esto de intentar hacer convencer...", lanzó Robles, antes de cuestionar que Torres y la gaditana "os habéis estado conociendo desde hace tiempo, es suficiente para que tú le puedas decir a Lucía que estás agobiado, me siento un poco triste... pero tú no dices nada". "Quiero recordaste que tú estuviste sosteniendo a Lucía el año pasado cuando sufrió tantísimo por Manuel. Lo pusiste a parir y sabes por lo que pasó Lucía. Y vas y repites lo mismo", reiteró la colaboradora. "Tío, ¿no tuviste las narices, que siempre vas de sincero, de decírselo?", remató Robles, implacable.