Isabel Gemio se une a 'Directo al grano' con una sección centrada en la denuncia social

Por Julia Almazán Romero |

Isabel Gemio vuelve a la televisión y lo hace por la puerta grande. La periodista se incorpora a 'Directo al grano', el magacín de actualidad de La 1 presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, como nueva colaboradora fija. La comunicadora extremeña, actualmente al frente del programa nocturno de RNE 'El último tren', estrenará en el formato una sección semanal titulada 'Te doy la palabra', con la que recupera el espíritu social y cercano que la ha caracterizado durante décadas.

Este nuevo espacio, producido por RTVE junto a La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), tendrá una clara vocación de servicio público. A través de llamadas y testimonios de los espectadores, Gemio abordará casos reales, denuncias ciudadanas y conflictos sociales que necesiten visibilidad y respuesta. El equipo del programa analizará los casos más relevantes, acompañando a los protagonistas y haciendo seguimiento de su evolución hasta lograr una posible solución.

Isabel Gemio junto a Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'

"Vuelvo y voy a hacer algo que realmente no he hecho nunca, que es ser colaboradora. Me hace muchísima ilusión", confesaba Gemio durante su visita al plató, donde confirmó su incorporación al programa. En esta nueva etapa, la periodista compartirá mesa con otros colaboradores de renombre como Paco Lobatón, con su sección sobre personas desaparecidas, o el dúo Gallego & Rey, que cada semana ofrece su visión crítica de la actualidad a través del humor gráfico.

Isabel Gemio, una figura clave del periodismo televisivo

Isabel Gemio, presentadora de 'Sorpresa Sorpresa'

Con una trayectoria intachable en radio y televisión,. Ha estado al frente de formatos históricos como ' Sorpresa Sorpresa ' o ' Lo que necesitas es amor ', además de dirigir durante más de una década el espacio radiofónico 'Te doy mi palabra', del que toma nombre su nueva sección. Su fichaje coincide con un gran momento de 'Directo al grano', que acaba de cerrar, consolidándose como un buen dato en las tardes de La 1.

Además, la incorporación de Gemio supone también una reconciliación profesional con La Osa Producciones Audiovisuales, la misma productora detrás de 'Sálvame', programa con el que Gemio mantuvo en el pasado una relación tensa. Años después, la periodista deja atrás aquellas diferencias y decide colaborar con la compañía en un contexto completamente distinto, con el objetivo de hacer una sección centrada en el servicio público y la atención social.