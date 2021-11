Isabel Torres realizó su entrevista más dura, pero también la más emotiva, en 'Sábado deluxe'. La canaria acudió al programa de La Fábrica de la Tele para hablar de su complicadísimo estado de salud, ya que, como ella misma explicó, le dieron dos meses de vida por el cáncer de pulmón que padece. A pesar de eso, dio todo un ejemplo de superación al relatar cómo había sido todo su proceso.

Isabel Torres, en el plató de 'Sábado deluxe'

La interprete, que se metió en el papel de Cristina Ortiz en 'Veneno', detalló cómo afrontó el comienzo de su enfermedad: "Fue un palo terrible, no me lo esperaba". Sin embargo, aseguró que no iba a tirar la toalla: "Sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Tengo claro que no voy a dejar de batallar hasta el último momento".

Torres explicó que se enteró de la enfermedad durante el rodaje de la ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. La importancia del proyecto le ayudó a sacar fuerzas de flaqueza para convencerse de lo verdaderamente importante: "Estoy rodando la serie de mi vida, aunque sea lo último que haga, lo voy a hacer bien". De hecho, dio un ejemplo de lucha a todos los espectadores: "Tenía la opción de tirarme en un sillón y llorar o levantarme. Eso hice", sentenció.

Una de las partes más emotivas de la entrevista se vivió cuando la actriz recibió el premio Ondas 2020, que ganó por su interpretación de La Veneno y no pudo recoger por su delicado estado de salud. La invitada se rompió al verlo, aunque también quiso hacer alguna broma sobre el galardón: "No sé si me van a dejar llevarlo en el avión", comentó.

"A tus pies Sálvame. Hacéis una labor maravillosa de entretenimiento, de divertir a la gente. Muchísima gente se siente sola... Y teniendo 'Sálvame' tenemos algo más". @maria_patino "Esta noche tenemos la obligación de hacerte feliz" pic.twitter.com/1oGoR0Q7sZ — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) November 21, 2021

Respecto a su tratamiento, Torres aseguró que se sometió a un duro proceso. Lo que más le funcionó fue la inmunoterapia, pero, según ella, le provocó "un poquito de toxicidad", por lo que tuvo que pararla. Esta interrupción fue lo que complicó su situación hasta el difícil momento en el que está ahora. A pesar de esto, se mostró muy serena: "Sí se mira a la muerte y te asustas. Si viene, voy a estar totalmente preparada para marcharme".

El homenaje a toda una vida de lucha

La propia Isabel Torres hizo balance de toda su experiencia durante su charla con una emocionada María Patiño: "Llevar la vida de una persona transexual no es fácil", dijo la canaria para alabar la valentía de las personas de su colectivo. Muchos de los colaboradores quisieron lanzarle un bonito mensaje a la invitada: "La vida está en deuda contigo, tú has dado mucho más de lo que te ha devuelto", comentó Kiko Matamoros.

Además de los presentes en plató, la actriz mostró su agradecimiento por un vídeo en el que aparecían personas que la querían, entre ellas, los espectadores pudieron ver a Jedet, Paca la Piraña o los Javis. La canaria tuvo buenas palabras para todos, especialmente, para estos últimos: "Los Javis han sido conmigo maravillosos, han sido una fantasía de personas", afirmó.