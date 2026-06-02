Por Diego López |

La edición de este lunes de 'La isla de las tentaciones' se llevó por delante un par de relaciones duraderas. La primera fue en la hoguera de confrontación final de Mar y Christian, que llevaban juntos cuatro años y acabaron por romper su unión.

Todo a causa de las imágenes que Mar había visto de su pareja con su tentadora. Unas imágenes que, según Mar, no podía borrar de su cabeza: "ha sido un cerdo". Las cosas no mejoraron en la gala con un intercambio de reproches entre ella y Christian que acabó con la decisión más lógica: ambos decidieron volver a España en solitario. Y eso que Christian juró y perjuró que no había pasado nada con su tentadora.

En las hogueras mixtas, Atamán y Leila están a punto de romper tras 11 años

Lo de Mar y Christian fue un avance de una noche que no sería mucho mejor para el amor. A continuación, las hogueras mixtas, en las que ambas villas comparten el visionado de las imágenes, dejaron otra veterana relación a las puertas de la soltería.

Las hogueras mixtas dispararon la tensión en 'La isla de las tentaciones'

Estamos hablando de Atamán y Leila, que llevaban más de dos lustros juntos, y que podrían estar en los últimos suspiros de su noviazgo tras lo visto este lunes. "No me creo que hemos llegado a este punto", aseguró Atamán al ver cómo su pareja compartía cama con un tentador. "Aquí lo he pasado fatal, fatal, fatal", sentenció.

Al menos, el propio Atamán no le fue infiel a Leila con una tentadora. Porque lo hizo con dos. A la vez. "Puro guarreo", llega a decir Yuli. Unas acciones que hicieron que Leila acabase rota de dolor en Villa Deseo. Al final, es Atamán el que acaba destrozado por ver a su pareja sufrir por él, y prefiere que sea feliz, aunque sea con otro. Un sentimiento noble pero que deja la relación entre Atamán y Leila pendiente de un hilo.

Lucas, roto de dolor por el comportamiento de Yuli

En Villa Montaña, bajón al ver a Lucas completamente derrumbado. No es para menos, acaba de descubrir la infidelidad de su pareja Yuli con su tentador favorito, Óscar.

Yuli, por su parte, no pudo superar en la hoguera su sentimiento de culpabilidad por todo lo que le había hecho a su novio: "En el fondo lo sabía, me siento como el culo porque le fallé", reconocía entre lágrimas a Sandra Barneda.

David amenaza con abandonar tras ver a Alba consumar su traición

Si Lucas lo pasó mal en la gala de este lunes, David no tuvo una mejor noche. El joven vio como su pareja, Alba, le había sido infiel con Álex Girona en el jacuzzi tras varios días de acercamiento. Y lo que en un principio era indignación pronto se transformó en pena y lágrimas que no pudo contener.

"Me quiero ir, ha tirado todo. Me ha reventado el alma", exclamó David al negarse a seguir viendo más imágenes de su (por ahora) pareja Alba en el jacuzzi. "Sandra, ¿qué más quieres que vea?", llegó a reconocer a Barneda, que tuvo que calmar los ánimos varias veces en una noche de mucha tensión.