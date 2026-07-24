Por Redacción |

Noche para La 1 con 'El perro andaluz'. El programa de Manu Sánchez, que recibió la visita de Jose Mercé, reune a 897.000 espectadores y firma un 12,6% de cuota de pantalla, mejorando ligeramente el dato de la semana anterior y revalidando el liderazgo. En segunda posición se sitúa 'Horizonte', que continúa su buena racha al crecer hasta el 10,9% y cerca de 700.000 seguidores, lo que supone una subida de 1,8 puntos respecto a hace siete días.

Peores resultados obtienen el resto de ofertas. En Antena 3, el estreno en abierto de 'Padre no hay más que uno, la serie', basada en la exitosa saga cinematográfica de Santiago Segura, debuta con un 8,3% y un 7,9% en sus dos primeros episodios.

Tampoco consigue remontar 'Ella, maldita alma' en Telecinco, que sigue sin conectar con la audiencia y cae hasta un 6,4%, perdiendo 1,4 puntos en comparación con la semana anterior. Más discretos son los datos de la película "La bahía del silencio" en laSexta, que marca un 3,7%, y de "Perfect Days" en La 2, que se conforma con un 2,9%.

Prime time

'Viaje al centro de la tele' lidera el access con un 13,8% y casi 1,3 millones de espectadores

'First Dates: Summer Resort' logra destacar con un 9% en Telecinco

'Cifras y letras' cae del 6% en la noche de La 2

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos Versión española 1.006.000 11,0% Viaje al centro de la tele 70 éxitos de los 80 primera parte 1.296.000 13,8% El perro andaluz by Manu Sánchez José Mercé-Kiki Morente & Lagartija Nick 896.000 12,6%

La 2

Trivial Pursuit401.000 4,8% Cifras y letras535.000 5,8% El cine de la 2: película Perfect Days 229.000 2,9%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Mariela Garriga y Mario Casas 773.000 8,3% Padre no hay más que uno: la serie677.000 8,3% Padre no hay más que uno: la serie549.000 7,9%

Cuatro

First Dates370.000 4,4% Horizonte: avance797.000 8,6% Horizonte685.000 10,9%

Telecinco

First Dates: Summer Resort832.000 9,0% Ella, maldita alma404.000 6,4%

laSexta

El intermedio: The Very Best327.000 3,5% El taquillazo La bahía del silencio 226.000 3,7%

Martiño Rivas y Maxi Iglesias en 'Ella, maldita alma'

Late night

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez Rosa López-Boris Izaguirre 169.000 6,0%

La 2

Cine A propósito de Henry 113.000 3,5% Conciertos Radio 3 Versiones verano 29.000 1,9%

Antena 3

Allí abajo Bendígame, padre 236.000 5,7% Allí abajo El desliz 89.000 4,6%

Cuatro

Callejeros Salud mental 172.000 7,3% Sportium Game Show58.000 3,9%

Telecinco

Ella, maldita alma172.000 5,8% Gran Madrid Show56.000 3,2% El rey del mando Todos tenemos un pasado 42.000 2,8%

laSexta

Cine El testimonio de una madre 102.000 4,5%

Javier durante la prueba AlaZ de 'Pasapalabra'

Sobremesa y tarde

La 1

Tour de Francia Voiron-Orcières Merlette 1.060.000 12,7% Directo al grano618.000 9,0% Malas lenguas714.000 10,7% Aquí la Tierra832.000 11,5%

La 2

Saber y ganar551.000 6,3% Grandes documentales342.000 4,3% Australia indómita326.000 4,0% Lugares extraordinarios del mundo Sri Lanka 372.000 4,9% Malas lenguas492.000 7,2% Carreteras extremas El túnel más peligroso del mundo 218.000 3,3% Jeopardy153.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.087.000 12,8% Yas verano726.000 10,4% Pasapalabra1.274.000 17,6%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem528.000 6,6% Entrevista Mónica García 743.000 8,6% Lo sabe no lo sabe392.000 5,9%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!497.000 5,8% El verano se mueve594.000 7,9% ¡De lunes a viernes!608.000 9,1% ¡Allá tú!700.000 9,9%

laSexta

Zapeando485.000 5,8% Más vale tarde de verano431.000 6,2% La Sexta Clave344.000 4,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1359.000 19,9% Mañaneros 360608.000 18,9% Mañaneros 360984.000 12,9%

La 2

Mi familia en la mochila. Ruta España Teruel 8.000 1,2% Mi familia en la mochila. Ruta España Aragón 17.000 2,0% Desde las alturas17.000 1,5% Zoom tendencias34.000 2,1% El señor de los bosques Sierra de Mariola, Alicante 32.000 1,7% El señor de los bosques Braojos de la Sierra 41.000 2,0% El señor de los bosques Garganta de los Infiernos, Cáceres 48.000 2,2% Rutas bizarras La iglesia de los vikingos y el pueblo del oro negro 49.000 2,0% Las rutas dAmbrosio Urola Kosta 104.000 3,7% Curro Jiménez En la boca del diablo 160.000 4,2% El cazador131.000 2,2% El cazador261.000 3,1%

Antena 3

Espejo público verano279.000 10,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul 736.000 14,8% La ruleta de la suerte1.452.000 20,4%

Cuatro

¡Toma salami! Raíces y puntas 8.000 0,9% Alerta cobra Los niños perdidos 24.000 2,0% Alerta cobra Héroe de la carretera 40.000 2,4% Alerta cobra Sin salida 34.000 1,7% En boca de todos260.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica246.000 12,8% Vamos a ver verano278.000 9,3% El precio justo538.000 8,2%

laSexta

Equipo de investigación El precio del marisco 20.000 2,7% Equipo de investigación El ADN del pulpo 40.000 3,2% Aruser@s Fresh180.000 9,1% Al rojo vivo265.000 7,1% Entrevista Mónica García 334.000 6,7%

Informativos

El mediodía del jueves confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', que con un 21,2% se mantiene líder de la franja aunque retrocede ligeramente respecto al 21,6% del jueves anterior. La gran noticia en la sobremesa es el impulso de 'Informativos Telecinco 15:00', que sube 1,6 puntos hasta el 9,0% y se consolida como la tercera opción de la franja por delante de 'Noticias Cuatro 1'. En el lado contrario, 'Telediario 1' se mantiene estable en el 14,2% exacto que marcó hace siete días, mientras que 'laSexta noticias 14h' suma 0,6 puntos hasta el 6,4%, una mejora modesta pero en la dirección correcta.

La noche depara el movimiento más llamativo de la jornada: 'laSexta noticias 20h' da un salto de 1,1 puntos respecto al jueves pasado hasta el 7,2%, su mejor registro reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2' también mejora, sumando 1,2 puntos hasta el 18,6% y ampliando distancias sobre el resto. Quien acusa el desgaste es 'Telediario 2', que cede 1,5 puntos y baja al 12,4%, y 'Informativos Telecinco 21:00', que pierde 0,5 puntos hasta el 8,3% en una noche en la que la tendencia general apunta a la baja para La 1 y Telecinco.

La 1

Telediario matinal231.000 25,9% Informativo territorial 11.050.000 16,9% Telediario 11.234.000 14,2% Informativo territorial 21.002.000 11,3% Telediario 21.008.000 12,4%

Antena 3

Noticias de la mañana155.000 12,6% Antena 3 noticias 11.860.000 21,2% Antena 3 noticias 21.520.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1550.000 8,0% El desmarque Cuatro 1403.000 4,8% Noticias Cuatro 2369.000 5,3%

Telecinco

El matinal36.000 5,8% El matinal81.000 8,3% El matinal116.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00785.000 9,0% Informativos Telecinco 21:00673.000 8,3%

laSexta

laSexta noticias 14h490.000 6,4% laSexta noticias: Jugones371.000 4,2% laSexta noticias 20h498.000 7,2%

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