Audiencias Jueves 23 de Julio de 2026
12,7%
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Noche para La 1 con 'El perro andaluz'. El programa de Manu Sánchez, que recibió la visita de Jose Mercé, reune a 897.000 espectadores y firma un 12,6% de cuota de pantalla, mejorando ligeramente el dato de la semana anterior y revalidando el liderazgo. En segunda posición se sitúa 'Horizonte', que continúa su buena racha al crecer hasta el 10,9% y cerca de 700.000 seguidores, lo que supone una subida de 1,8 puntos respecto a hace siete días.
Peores resultados obtienen el resto de ofertas. En Antena 3, el estreno en abierto de 'Padre no hay más que uno, la serie', basada en la exitosa saga cinematográfica de Santiago Segura, debuta con un 8,3% y un 7,9% en sus dos primeros episodios.
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Tampoco consigue remontar 'Ella, maldita alma' en Telecinco, que sigue sin conectar con la audiencia y cae hasta un 6,4%, perdiendo 1,4 puntos en comparación con la semana anterior. Más discretos son los datos de la película "La bahía del silencio" en laSexta, que marca un 3,7%, y de "Perfect Days" en La 2, que se conforma con un 2,9%.
Prime time
- 'Viaje al centro de la tele' lidera el access con un 13,8% y casi 1,3 millones de espectadores
- 'First Dates: Summer Resort' logra destacar con un 9% en Telecinco
- 'Cifras y letras' cae del 6% en la noche de La 2
Viaje al centro de la tele: clásicos 1.006.000 11,0%
Viaje al centro de la tele 1.296.000 13,8%
El perro andaluz by Manu Sánchez 896.000 12,6%
Trivial Pursuit401.000 4,8%
Cifras y letras535.000 5,8%
El cine de la 2: película 229.000 2,9%
El hormiguero 20 años juntos 773.000 8,3%
Padre no hay más que uno: la serie677.000 8,3%
Padre no hay más que uno: la serie549.000 7,9%
First Dates370.000 4,4%
Horizonte: avance797.000 8,6%
Horizonte685.000 10,9%
First Dates: Summer Resort832.000 9,0%
Ella, maldita alma404.000 6,4%
El intermedio: The Very Best327.000 3,5%
El taquillazo 226.000 3,7%
Late night
El perro andaluz by Manu Sánchez 169.000 6,0%
Cine 113.000 3,5%
Conciertos Radio 3 29.000 1,9%
Allí abajo 236.000 5,7%
Allí abajo 89.000 4,6%
Callejeros 172.000 7,3%
Sportium Game Show58.000 3,9%
Ella, maldita alma172.000 5,8%
Gran Madrid Show56.000 3,2%
El rey del mando 42.000 2,8%
Cine 102.000 4,5%
Sobremesa y tarde
Tour de Francia 1.060.000 12,7%
Directo al grano618.000 9,0%
Malas lenguas714.000 10,7%
Aquí la Tierra832.000 11,5%
Saber y ganar551.000 6,3%
Grandes documentales342.000 4,3%
Australia indómita326.000 4,0%
Lugares extraordinarios del mundo 372.000 4,9%
Malas lenguas492.000 7,2%
Carreteras extremas 218.000 3,3%
Jeopardy153.000 2,1%
Sueños de libertad1.087.000 12,8%
Yas verano726.000 10,4%
Pasapalabra1.274.000 17,6%
Todo es mentira: Summer Tem528.000 6,6%
Entrevista 743.000 8,6%
Lo sabe no lo sabe392.000 5,9%
Amor... ¡o lo que surja!497.000 5,8%
El verano se mueve594.000 7,9%
¡De lunes a viernes!608.000 9,1%
¡Allá tú!700.000 9,9%
Zapeando485.000 5,8%
Más vale tarde de verano431.000 6,2%
La Sexta Clave344.000 4,3%
Mañana
La hora de La 1359.000 19,9%
Mañaneros 360608.000 18,9%
Mañaneros 360984.000 12,9%
Mi familia en la mochila. Ruta España 8.000 1,2%
Mi familia en la mochila. Ruta España 17.000 2,0%
Desde las alturas17.000 1,5%
Zoom tendencias34.000 2,1%
El señor de los bosques 32.000 1,7%
El señor de los bosques 41.000 2,0%
El señor de los bosques 48.000 2,2%
Rutas bizarras 49.000 2,0%
Las rutas dAmbrosio 104.000 3,7%
Curro Jiménez 160.000 4,2%
El cazador131.000 2,2%
El cazador261.000 3,1%
Espejo público verano279.000 10,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 736.000 14,8%
La ruleta de la suerte1.452.000 20,4%
¡Toma salami! 8.000 0,9%
Alerta cobra 24.000 2,0%
Alerta cobra 40.000 2,4%
Alerta cobra 34.000 1,7%
En boca de todos260.000 8,1%
La mirada crítica246.000 12,8%
Vamos a ver verano278.000 9,3%
El precio justo538.000 8,2%
Equipo de investigación 20.000 2,7%
Equipo de investigación 40.000 3,2%
Aruser@s Fresh180.000 9,1%
Al rojo vivo265.000 7,1%
Entrevista 334.000 6,7%
Informativos
El mediodía del jueves confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', que con un 21,2% se mantiene líder de la franja aunque retrocede ligeramente respecto al 21,6% del jueves anterior. La gran noticia en la sobremesa es el impulso de 'Informativos Telecinco 15:00', que sube 1,6 puntos hasta el 9,0% y se consolida como la tercera opción de la franja por delante de 'Noticias Cuatro 1'. En el lado contrario, 'Telediario 1' se mantiene estable en el 14,2% exacto que marcó hace siete días, mientras que 'laSexta noticias 14h' suma 0,6 puntos hasta el 6,4%, una mejora modesta pero en la dirección correcta.
La noche depara el movimiento más llamativo de la jornada: 'laSexta noticias 20h' da un salto de 1,1 puntos respecto al jueves pasado hasta el 7,2%, su mejor registro reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2' también mejora, sumando 1,2 puntos hasta el 18,6% y ampliando distancias sobre el resto. Quien acusa el desgaste es 'Telediario 2', que cede 1,5 puntos y baja al 12,4%, y 'Informativos Telecinco 21:00', que pierde 0,5 puntos hasta el 8,3% en una noche en la que la tendencia general apunta a la baja para La 1 y Telecinco.
Telediario matinal231.000 25,9%
Informativo territorial 11.050.000 16,9%
Telediario 11.234.000 14,2%
Informativo territorial 21.002.000 11,3%
Telediario 21.008.000 12,4%
Noticias de la mañana155.000 12,6%
Antena 3 noticias 11.860.000 21,2%
Antena 3 noticias 21.520.000 18,6%
Noticias Cuatro 1550.000 8,0%
El desmarque Cuatro 1403.000 4,8%
Noticias Cuatro 2369.000 5,3%
El matinal36.000 5,8%
El matinal81.000 8,3%
El matinal116.000 8,7%
Informativos Telecinco 15:00785.000 9,0%
Informativos Telecinco 21:00673.000 8,3%
laSexta noticias 14h490.000 6,4%
laSexta noticias: Jugones371.000 4,2%
laSexta noticias 20h498.000 7,2%