Por Redacción |

La historia entre Mar y Christian quedó al borde del punto de no retorno en el último programa de 'La isla de las tentaciones' . Antes incluso del visionado en directo que terminó con la televisión en el suelo, la participante ya había dejado claro que algo se había roto después de las últimas imágenes de su novio con Ainhoa.

La mañana posterior a las hogueras, Mar apareció completamente hundida y aseguró que no quería estar con una persona así. Sus compañeras intentaron calmarla y hacerle ver que Christian no había cruzado del todo los límites, sino que estaba viviendo la experiencia y poniéndose a prueba. También le insistieron en que, desde fuera, ellas seguían viendo que él la quería.

Sin embargo, Mar no lo interpretaba de la misma manera. Para ella, los límites que Christian ya había sobrepasado eran suficientes y no necesitaba ver nada más para tomar una decisión. "Me conozco y sé que no lo voy a perdonar", confesó entre lágrimas, antes de ser todavía más contundente: "Yo ya no le quiero a él".

Mar se aísla en la fiesta mientras Christian se acerca a Ainhoa

La tensión continuó durante la jornada en Villa Deseo. Mientras sus compañeras intentaban seguir adelante con la experiencia, Mar volvió a quedarse apartada. En plena fiesta, la participante terminó en la habitación, llorando y cada vez más convencida de que su relación con Christian estaba rota.

En la otra villa, Christian también seguía muy tocado por las imágenes que había visto de Mar. Le dolía especialmente verla insultarle y permitir que los solteros cargaran contra él. En una conversación con Ainhoa, el participante reconoció que la situación le había hecho mucho daño y que ya no sabía si quedaba mucho por salvar.

Ese clima de dudas y desgaste fue el que preparó el terreno para uno de los momentos más tensos de la noche: el privilegio que Sandra Barneda ofreció a las chicas para ver en directo lo que estaba ocurriendo en Villa Montaña.

Mar estalla contra Christian y fuerza una hoguera en 'La isla de las tentaciones'

Mar ve a Christian con Ainhoa y acaba tirando la televisión

Sandra irrumpió en Villa Deseo para ofrecer a una de las chicas la posibilidad de ver durante 10 minutos lo que estaba ocurriendo en la otra villa. No solo podría observar a su pareja, sino también moverse por las distintas cámaras. Por decisión casi unánime, la elegida fue Mar.

En plena tormenta y junto a Sandra, Mar se sentó frente a la televisión. Podía cambiar de cámara y ampliar la imagen que quisiera, aunque solo escucharía el sonido de Christian. Las primeras imágenes mostraban a su novio hablando con Ainhoa en la cama, una escena que bastó para volver a descolocarla.

Aunque Christian no llegó a hacer nada especialmente grave en ese momento e incluso aclaró que aquello era "intimidad de amistad", Mar no consiguió calmarse. La participante aseguraba verle demasiado cómodo con Ainhoa y estaba convencida de que la soltera le gustaba. Entre nervios, rabia y confusión, terminó empujando la televisión hasta tirarla al suelo.

Sandra le pidió explicaciones y le preguntó qué había escuchado exactamente para reaccionar así. Mar admitió que no había visto un beso ni un límite definitivo, pero insistió en que la actitud de Christian con Ainhoa le estaba superando. "Me estoy volviendo loca", reconoció antes de pedir una hoguera de confrontación para poder verse cara a cara con él.

Mar y Christian se enfrentan en una hoguera marcada por los reproches

Tras el visionado en directo, Mar regresó a Villa Deseo para prepararse para la hoguera de confrontación. Sandra Barneda, al ver el estado de la participante, decidió convocarla esa misma noche pese a la previsión de una fuerte tormenta. Después, la presentadora irrumpió en plena fiesta de los chicos para comunicarle a Christian la decisión de Mar, aunque él tendría la última palabra.

Sin embargo, la primera en aparecer en la hoguera no fue Mar, sino Ainhoa. Sandra le explicó que el encuentro se encendía por su acercamiento con Christian, mientras la soltera defendía que entre ambos había existido una conexión real. Cuando Mar llegó, Ainhoa la recibió con un directo "tantas ganas tenías de verme", algo que tensó todavía más el ambiente.

Sandra le dio a Mar la opción de preguntarle todo lo que necesitara. La participante quiso saber si Christian había pensado en ella durante la experiencia, si Ainhoa creía que a él le gustaba de verdad y si veía posible que la pareja saliera junta del programa. La soltera respondió que Christian sí había pensado en Mar, pero también afirmó que creía que le gustaba y que no veía a la pareja marchándose unida de la isla.

Después llegó el turno de Christian, que apareció en la hoguera con una pregunta directa: "¿Estás contenta con lo que has hecho?". Mar se quedó descolocada, pero él empezó a reprocharle todos los insultos que había escuchado de ella durante la experiencia. "Te has pasado tres pueblos, Mar", le dijo, mientras ella le respondía que él había estado todas las hogueras siendo "un cerdo" con Ainhoa.

El choque fue subiendo de tono. Christian insistía en que habían venido a 'La isla de las tentaciones' y defendía que lo suyo con Ainhoa habían sido juegos. Mar, en cambio, no lo veía así: "¿Tú te crees que yo te voy a perdonar que le pegues azotes?", le reprochó. Él le devolvió la pregunta señalando los insultos que ella le había dedicado delante de todos: "¿Y tú te crees que te voy a perdonar que me insultes delante de todo el mundo?".

Sandra intentó frenar la discusión y les pidió que ocuparan sus asientos para ver las imágenes juntos. En los vídeos, Mar volvió a cargar contra Christian por su acercamiento con Ainhoa, mientras él repetía que eran juegos y que ella no había dejado de hablar mal de él en cada hoguera. "Yo empezaba las hogueras hablando siempre bien de ti y venía aquí y solo veía: 'me voy sola', 'estoy soltera', 'mi novio es un cabrón'", lamentó.

Mar se mantuvo firme y le dejó claro que ya no confiaba en él. Para ella, una cosa era jugar y otra cruzar ciertos límites. Christian, por su parte, vio después las imágenes de Mar llorando en la cama, diciendo que no quería estar con él y llegando a afirmar que era "la vergüenza de su familia".

El programa terminó dejando en el aire la decisión final de la pareja. Habrá que esperar a la próxima entrega para saber si Mar y Christian abandonan juntos la experiencia o si su hoguera de confrontación acaba siendo el punto final de su relación.